Haas volgde het sidepod-design van Ferrari, dat in 2022 sterk uit de startblokken kwam in het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Sindsdien is de focus van alle teams meer verschoven richting Red Bull. Het Oostenrijkse team domineert de sport dit seizoen volledig, waardoor zelfs Ferrari in Spanje een stap richting het design van RB19 deed. Hierdoor staat Haas er met het huidige concept alleen voor.

Haas’ technisch directeur Simone Resta zegt dat veranderingen om de hoek liggen. “Het bodywork krijgt duidelijk veel aandacht [van de teams]”, zei hij. “Als je ernaar kijkt, dan heb je het gedeelte dat de undercut opvolgt, dat bij alle teams vrijwel gelijk is. Sommigen hebben het iets meer naar beneden gedrukt, sommigen iets minder. Dan heb je de zijkant, die erg wijd is, en de achterkant. In dat laatste gedeelte verschillen wij van anderen. Natuurlijk hebben we hier aan het begin van de nieuwe reglementen naar gekeken, en we hebben voor het alternatief gekozen dat voor ons het beste werkte. We houden dit in de gaten, dat hebben we ook voor dit jaar gedaan en dat blijven we doen. Misschien passen we het aan, misschien niet.”

Hoewel een gewijzigde sidepod waarschijnlijk pas in 2024 doorgevoerd wordt, suggereert Resta dat het ook dit jaar nog geïntroduceerd wordt als het een duidelijk stap voorwaarts oplevert. “We komen steeds meer op een punt dat het lastiger wordt om de auto van dit jaar nog te verbeteren. We zitten echter pas in juli. Technisch gezien zou er een moment kunnen komen waarop we de hele bodywork veranderen, als wij denken dat dat de auto sneller maakt.”

Focus op 2024

Ferrari werd door de meest recente sidepod-upgrade geconfronteerd met een aantal problemen met betrekking tot de interne behuizing. Gevraagd of Haas soortgelijke problemen zal ondervinden als ze dit onderdeel van de auto herzien, antwoordt Resta: “We zijn niet op zoek naar excuses, we willen gewoon onze performance verbeteren. We hebben een goed autodesign, daar zijn we tevreden over. We willen gewoon hier en daar verbeteringen doorvoeren. Dat kan ander bodywork, een andere vloer of andere vleugels betekenen. We moeten sneller ontwikkelen, het sneller naar de auto brengen en vooruitstreven."

Resta vertelt echter dat de pijlen steeds meer op 2024 gericht worden. "Op het gebied van timing zijn we al dicht bij de zomerstop", gaat hij verder. "We gaan dus richting een moment waar je de overgang wil maken naar de nieuwe auto. We proberen dus onze middelen te verdelen over twee projecten.”