VIDEO: Leclerc schiet rechtdoor op glibberig asfalt tijdens VT3 Na de verkenningsronde van Lando Norris zijn meer coureurs het vochtige Circuit de Barcelona-Catalunya opgekomen. Charles Leclerc was in zijn Ferrari SF-23 een van de eersten die dat deed, maar hij ondervond meteen ook dat met name de derde sector behoorlijk glibberig was geworden. Een klein momentje zorgde er namelijk voor dat de Monegask even van de baan ging in bocht 10, al slaagde hij er nipt in om zijn bolide uit het grind te houden. De beelden van het momentje zie je in de onderstaande video.