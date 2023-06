Onder een bijzondere dreigende lucht - er was zelfs onweer te zien - begonnen de Formule 1-coureurs om 12.30 uur aan de laatste oefensessie voor de race in Spanje. Op het moment dat het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, was het echter nog droog en alle rijders waren dan ook snel buiten om nog een paar ronden op een droge baan te kunnen oefenen.

Sergio Perez kwam in de eerste minuten van de training op de zachte band tot een tijd van 1.13.914, waarmee hij zichzelf bovenaan in de tijdenlijst positioneerde. Red Bull-teamgenoot Max Verstappen ging vervolgens een kwart seconde sneller door 1.13.664 te rijden. De coureurs van de Brits-Oostenrijkse formatie waren daarmee de enigen die onder de 1.14 gingen. Lewis Hamilton stond na de eerste runs derde met 1.14.074, terwijl thuisrijders Carlos Sainz en Fernando Alonso de vierde en vijfde tijd lieten moeten in de openingsfase van de sessie.

De training was negen minuten onderweg toen de eerste druppels naar beneden kwamen boven de Catalaanse omloop. Al snel volgde een rode vlag voor Logan Sargeant. De Amerikaan was met zijn Williams in de laatste bocht van de baan geraakt, waarna hij door de grindbak schoof om zijwaarts tegen de bandenstapels te belanden. Terwijl de coureurs de pits opzochten, kwamen op de tribunes de paraplu’s tevoorschijn omdat de druppels inmiddels een buitje waren geworden. Na een kleine tien minuten werd de baan weer vrijgegeven, maar vanwege de natte omstandigheden bleef het stil op de baan.

Het was daarna wachten tot het asfalt nat genoeg was voor intermediates. Met nog 28 minuten op de klok was Lando Norris die zich als eerste op het circuit meldde op de licht gegroefde band. De McLaren-coureur was nog maar net op de baan of het begon harder te regenen. Na onder meer een momentje bij de negende bocht kwam Norris na een enkele ronde alweer binnen, waarna er een nieuwe periode zonder actie volgde.

Twintig minuten voor het einde waren Carlos Sainz en Charles Leclerc de volgenden die zich op intermediates op de baan waagden. Hierna verlieten meer en meer rijders hun pitbox om de condities op het circuit te bekijken. Immers zou het later op zaterdag tijdens de kwalificatie ook kunnen regenen. Hoewel er nog altijd sprake was van een lichte regenbui, oogde het baanoppervlak vrij droog. George Russell en Alexander Albon bevestigden over de boordradio dat het circuit droog aanvoelde. Hamilton koos er als enige voor om binnen te blijven in deze fase van de training, volgens een woordvoerder van Mercedes omdat de zevenvoudig wereldkampioen van mening was dat hij weinig kon leren in deze omstandigheden. Lance Stroll en Pierre Gasly hadden een momentje bij respectievelijk de vijfde en zevende bocht, maar konden na een uitje door de grindbak zonder problemen hun weg vervolgen.

Met nog tien minuten te gaan besloot Norris het op slicks te gaan proberen, waarna veel meer coureurs naar de pits gingen om zachte banden te halen. De rondetijden waren echter nog ver verwijderd van die uit de openingsfase. Verstappen bleef dus bovenaan staan in de tijdenlijst, voor Perez, Hamilton, Sainz en Alonso. De top-tien werd gecompleteerd door Russell, Leclerc, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Norris, terwijl Nyck de Vries de twaalfde tijd op de klokken bracht. De coureur van AlphaTauri werd in de slotfase tot twee keer toe in de weg gereden. Eerst door Stroll, die bij het verlaten van de pits niet goed in zijn spiegels keek, en vervolgens door Sainz.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint om 16.00 uur.

Video: Logan Sargeant gaat van de baan tijdens de derde training in Spanje

Uitslag derde training F1 GP van Spanje: