Viaplay heeft in Nederland grootse plannen met de Formule 1, maar daardoor zijn er de afgelopen weken ook keuzes gemaakt. Zo werd duidelijk dat het huidige commentaarteam niet meegaat naar de nieuwe zender en ook qua invulling wil Viaplay een andere richting uit. Zonder Olav Mol, Jack Plooij en Robert Doornbos dus. Daardoor is er heel wat op de mensen van Viaplay afgekomen, geeft Head of Sports Marco Zwaneveld eerlijk toe: “Het is een soort nationaal debat geworden, maar dat komt omdat er op meerdere vlakken zoveel gebeurd is. Het is goed voor de sport dat er zoveel over gesproken wordt, het geeft wat mij betreft ook aan hoe belangrijk de Formule 1 als sport in Nederland is geworden. Tien jaar geleden had niemand dit geloofd.”

Waar Ziggo Sport regelmatig het verwijt krijgt dat het vooral een Max Verstappen-show is, wil Viaplay breder inzetten. Dat heeft ook meegespeeld in de keuze voor nieuwe namen in het commentaarhokje: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. “We hebben een eigen filosofie over hoe we zaken willen brengen en ons streven is om het verhaal van de Formule 1 te vertellen”, vervolgt Zwaneveld. “Dat kunnen we naar mijn mening doen op de manier die we nu ontwikkelen, onder andere met de komst van duocommentaar. We zijn heel blij met onze keuze voor Nelson en Melroy, die twee jongens kennen elkaar heel erg goed. Ze hebben nu al een enorme chemie met elkaar. Ze concentreren zich nu vooral op datgene wat er op de baan gaat gebeuren en daarbij kunnen ze elkaar aanvullen, dat is echt een plus. Ik begrijp overigens dat de mensen een beetje nerveus zijn, maar iedereen is vaak nerveus over verandering. Soms is het ook wel goed om met verandering te komen.”

Zwaneveld benadrukt dat Viaplay niet over een nacht ijs is gegaan bij de gemaakte keuzes. “We zitten hier niet om snel iets te veranderen omdat we dat leuk vinden, we doen het omdat we er vertrouwen in hebben en we het op een andere manier willen doen. Dat doet Viaplay in de andere landen ook, dit gaat echt goed komen.” Feit is echter wel dat Max Verstappen in de verslaggeving van de Formule 1 bij Viaplay een grote rol gaat spelen. “Uiteindelijk is het succes van de Formule 1 in Nederland grotendeels te danken aan Max Verstappen”, reageert Zwaneveld op de vraag hoe de verslaggeving gekleurd zal worden. “Dat is duidelijk, daar draaien we ook niet omheen. We gaan de echte verhalen vertellen en als iets op een bepaalde manier gebeurt, dan zul je dat ook bij ons horen. Ik snap waar je op doelt, maar we willen het echte verhaal van de sport vertellen. Daar heeft de kijker ook recht op.”

"Er is zoveel te vertellen over de Formule 1"

Amber Brantsen werd vorige maand als voorvrouw van het Viaplay-bolwerk gepresenteerd. Zij heeft een journalistieke achtergrond en schuwt een kritische vraag wat dat betreft niet. “Het wordt wel met een iets kritischere blik op de sport bekeken, we willen ook meer verhalen vertellen”, zegt zij. “Er is zoveel te vertellen, het gaat over de sport maar ook over techniek en strategie, het grote geld om maar een paar dingen te noemen. Het gaat om het complete Formule 1-verhaal. Mijn journalistieke achtergrond helpt daarbij.”

Inmiddels is duidelijk dat Viaplay op 10 maart lanceert in Nederland. Een abonnement kost 13,99 euro per maand en naast de Formule 1 wordt er ook gewerkt aan een breed scala aan andere sporten. Zo gaat men ook darts en voetbal uitzenden. Zwaneveld sluit niet uit dat er in de toekomst meer (auto)sport bij gaat komen. “Viaplay is er niet alleen om Formule 1 te brengen, we gaan ook voetbal en darts doen. Er zal in de toekomst zeker meer sport en autosport bijkomen.”

Het feit dat Viaplay exclusief een streamingplatform is, zorgde her en der voor vraagtekens. Wel is inmiddels een deal gesloten met KPN en Ziggo om Viaplay via die aanbieders bereikbaar te maken. “Het is een beetje zoals je Netflix via je zenderbox kunt ontvangen, dat gebeurt straks ook met Viaplay”, legt Zwaneveld uit. “Ik heb nog geen idee welk kanaal het is, maar je kunt straks gewoon een vaste zender instellen. Je moet wel een abonnement hebben, maar het is voor een groot deel van de doelgroep makkelijker gemaakt. De technische mensen vinden het prachtig om te streamen, maar niet iedereen vindt het fijn. Die grens is daarmee nu weggehaald.”