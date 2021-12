Het circuit in de Verenigde Arabische Emiraten is dit weekend het toneel van de afsluiting van een episch Formule 1-seizoen. Max Verstappen en Lewis Hamilton maken uit wie wereldkampioen gaat worden, de twee staan op precies hetzelfde aantal punten. Het circuit in Abu Dhabi is enigszins aangepast nadat de omloop de voorbije jaren alleen maar saaie races opleverde. Zo is de langzame sector voor het lange rechte stuk aangepast en zijn enkele andere 90 graden-bochten zo aangepast dat er beter ingehaald kan worden en de snelheid over het algemeen hoger komt te liggen.

Het betekent dat Pirelli voor de laatste race van het huidige F1-tijdperk niet helemaal kan vertrouwen op de ervaring uit het verleden. “Het Yas Marina Circuit is een vertrouwde locatie voor de laatste race van het jaar, maar de aanpassingen van het circuit zullen zorgen voor een nieuwe verrassing en geven ons een mooie finale van wat een zinderend seizoen is geweest”, vertelde Pirelli Motorsport-baas Mario Isola. “Dit is de eerste keer dat we de nieuwe configuratie, inclusief stukken die opnieuw geasfalteerd zijn, gaan gebruiken. We moeten in de voorbereiding vertrouwen op de simulaties en andere informatie die we tot onze beschikking hebben.”

Het circuit in Abu Dhabi stond nooit bekend als een zware voor banden, maar daar kan met de verbouwing van het circuit ook verandering in komen. Isola verwacht dat de voorbanden het zwaarder te verduren krijgen, maar neemt wel gewoon de zachtste compounds uit het assortiment mee: “Over het algemeen gaat het sneller worden, de bochten zijn rapper en daardoor wordt het hele circuit sneller. Dat moet meer inhaalacties opleveren. Voor de banden betekent het dat we meer verticale druk op de banden verwachten, zeker de voorbanden. We verwachten niet dat de bandenslijtage significant gaat veranderen, daarom hebben we voor de zachtste compounds gekozen.”

F1-test van volgende week eigenlijk nog belangrijker

Voor de Formule 1-bandenleverancier zijn de dagen na de finalerace zo mogelijk nog belangrijker. “Na de race hebben de teams voor het eerst de kans om de definitieve specificatie van de 18 inch-banden aan de tand te voelen met de proefwagens voor 2022. Dat is de eerste keer dat we het nieuwe assortiment banden voor 2022 in actie gaan zien voordat de nieuwe wagens in februari gepresenteerd worden.”

De Formule 1 schakelt deze winter over op een ander technisch reglement waarmee de races interessanter moeten worden. In plaats van downforce genereren uit de vleugels en bargeboards, zet men met het nieuwe reglement in op het zogenaamde grondeffect.