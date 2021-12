Jean Todt bekleedt al drie termijnen de hoogste functie binnen de internationale automobielfederatie FIA. Op 17 december aanstaande moet hij het presidentsstokje overdragen. Toch ging niemand ervan uit dat de ervaren Fransman uit de sport zou verdwijnen. De autosportliefhebber in hart en nieren lijkt echter voor een onverwacht avontuur te kiezen. Het Italiaanse Corriere della Sera maakte op woensdag melding van een sensationele terugkeer bij Ferrari in de rol van ‘super consultant’.

Volgens de publicatie heeft Todt de afgelopen periode regelmatig contact gehad met Ferrari-president John Elkann over het plan om als adviseur aan de slag te gaan bij zijn voormalige werkgever. Het lijkt dan ook niet geheel toevallig dat Todt een paar dagen geleden in Maranello was voor de tweede editie van het ‘Girls on Track - Rising Stars’-initiatief, wat door de FIA gesteund wordt.

De link met Ferrari is natuurlijk niet gek. Todt was als teambaas en later als CEO tussen 1993 en 2009 betrokken bij het Italiaanse Formule 1-team. In die periode leverde hij veertien wereldtitels af. In een adviseursrol zou Elkann een aantal van zijn politieke taken binnen het management van de Scuderia kunnen overdragen aan de Fransman, zoals de onderhandelingen over de reglementen voor 2026. In een dergelijke rol blijft de dagelijkse gang van zaken in handen van teambaas Mattia Binotto. De Italiaan kan zich daardoor mogelijk nog meer focussen op de actualiteit, in de hoop Ferrari in 2022 weer vooraan het veld te krijgen.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport, Maurizio Arrivabene, Ferrari Teambaas en Niki Lauda, adviseur Mercedes Foto: Sutton Images

Lauda-achtige rol voor Todt bij Ferrari

Opvallend genoeg zag Elkann na het vertrek van Louis Camilleri vorig jaar het niet zitten om Todt te benaderen voor de functie van Ferrari CEO. De 75-jarige werd intern niet gezien als de juiste man om de toekomst van het merk te bepalen in deze delicate tijd waarin de focus meer en meer uitgaat naar elektrificatie. De rol waarover nu gesproken wordt is echter anders: extern en politiek getint. Juist in de onderhandelingen over zaken als motorische reglementen kan Todt een grote rol spelen. De voorstanders van zijn komst in Maranello zien in de Fransman een politiek zwaargewicht met veel kennis en ervaring binnen de sport, die precies weet hoe de racerij werkt. Bovendien is hij uitermate goed bevriend met Stefano Domenicali, de huidige CEO van de Formule 1 en zijn opvolger bij Ferrari. Tot slot is Nicolas Todt, de zoon van Jean, de manager van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Een optelsom is gauw gemaakt.

De mogelijke adviseursrol van Todt bij het Italiaanse raspaardje wordt al vergeleken met de functie die Niki Lauda tweemaal bekleedde: eerst bij Ferrari en later bij Mercedes. De Oostenrijker was eerst de rechterhand van Luca di Montezemolo toen Ferrari begin jaren 90 gereorganiseerd werd. Een paar jaar later stapte Todt in en begonnen de grote successen. In de periode dat Todt aan het roer stond, had Lauda geen operationele rol meer. De functie van Lauda bleek geen doorslaand succes.

Dat was jaren later anders bij Mercedes. Daar was de voormalig wereldkampioen actief als non-executive chairman van het Formule 1-team, als ideale rechterhand van Toto Wolff. De commitment ging hier vele malen verder, onder meer door aandelen in de formatie te kopen.

Maar kan Todt voldoende toevoegen aan Ferrari? Tegenstanders vinden het zinloos om een voormalig teambaas uit lang vervlogen tijden binnen te halen. Anderen zien in hem een waardevol uithangbord met zeer interessante contacten. Uiteindelijk zal enkel Elkann moeten bepalen of het zin heeft of niet.