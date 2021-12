WK-stand F1 2021: Verstappen en Hamilton gelijk voor bloedstollende finale

Max Verstappen moest de allereerste Formule 1-race in Jeddah als derde aanvangen na een kostbare crash in de kwalificatie. Een versnellingsbakwissel bleef de Nederlander nog bespaard, waarna hij zich vastberaden toonde om de verloren stekken goed te maken. Dat leek ook te lukken in een regelrecht spektakelstuk, ware het niet dat een tamelijk bizarre plottwist Lewis Hamilton de winnaar van de race heeft gemaakt. Red Bull Racing wil het resultaat nog op alle mogelijke manieren aanvechten, al is de realiteit van dit moment dat beide coureurs op gelijkte hoogte staan in de WK-stand. Een bloedstollende finale wacht dus in Abu Dhabi. Verstappen is nog wel altijd WK-leider omdat hij meer overwinningen achter zijn naam heeft.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Saudi-Arabië

Bij de constructeurs is Mercedes logischerwijs nog altijd koploper. Sterker nog: door de uitvalbeurt van Sergio Perez is de formatie van Toto Wolff zelfs significant uitgelopen aan de Rode Zee. Met nog slechts één raceweekend voor de boeg koestert Mercedes 28 punten voorsprong op Verstappen. Het merk met de ster neemt immers 41 punten mee uit Saudi-Arabië, terwijl de teller voor Red Bull blijft steken op de achttien punten van Verstappen. Daarachter is Ferrari theoretisch nog niet helemaal zeker van de derde positie, maar kan alleen een mirakel McLaren nog langszij brengen. Met de vierde stek van Esteban Ocon is Alpine weer iets uitgelopen op AlphaTauri voor P5.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Saudi-Arabië

Pos Teams Punten 1 Mercedes 587.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 - - 2 Red Bull Racing 559.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 - - 3 Ferrari 307.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 10 - - 4 McLaren 269 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 11 - - 5 Alpine 149 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 12 - - 6 AlphaTauri 120 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - 8 - - 7 Aston Martin Racing 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 13 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - 2 - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -