Wolff kijkt uit naar F1-finale: “Belangrijk om ons niet te laten afleiden”

Nog een keer opladen voor het allesbeslissende weekend. De crews van Mercedes en Red Bull Racing gaan in Abu Dhabi uitmaken wie er met de hoofdprijzen naar huis gaat. Zowel bij de coureurs als bij de constructeurs is de beslissing nog niet gevallen. Er staat veel op het spel en de druk is enorm. En onder druk kunnen gekke dingen gebeuren, zo zagen we afgelopen weekend in Saudi-Arabië. In de slotrace komt er opnieuw de onzekerheid van het circuit bij, aangezien het Yas Marina Circuit de afgelopen maanden flink veranderd is. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff heeft zin in het alles-of-niets weekend.

“De laatste race wordt intens, maar het is belangrijk om ons niet te laten afleiden, om hard te blijven werken, beide beentjes op de grond te houden en de performance van de afgelopen race te herhalen. We zijn dankbaar dat we nog steeds in deze strijd verwikkeld zijn”, begint de Oostenrijker. “Het feit dat beide kampioenschappen beslist worden in de seizoensfinale bewijst hoe hard beide kampen elkaar hebben uitgedaagd en gepusht. Het is alles of niets en dat is geweldig voor de sport, voor de fans en ook voor ons allemaal.”

Afgelopen jaar ging de winst in Abu Dhabi naar Max Verstappen. In de tussentijd is de baan echter aanzienlijk onder handen genomen. De langzaamste secties zijn vervangen door vloeiende doordraaiers. In wiens voordeel dat is, zal aankomend weekend moeten blijken. Het zorgt bij Wolff in elk geval voor de nodige vraagtekens over de krachtsverhoudingen: “We kijken ook uit naar de uitdagingen die het racen in Abu Dhabi biedt. Het circuit is sinds de laatste race hier behoorlijk veranderd. Er zijn nieuwe secties die we onder de knie moeten krijgen en dat is echt een sprong in het diepe voor iedereen. Het wordt dus weer een zeer spannend weekend!”