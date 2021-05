Red Bull gaat vanaf volgend jaar het eigen motorproject in de Formule 1 runnen. Red Bull Powertrains maakte vorige maand al bekend dat het voormalig Mercedes HPP-werknemer Ben Hodgkinson aangetrokken heeft als technisch directeur. Daar kwamen donderdag nog eens vijf voormalig personeelsleden van Mercedes bij. Het vertrek van de mensen bij Mercedes laat Hamilton koud, hij ziet het vooral als teken dat Mercedes het heel goed voor elkaar heeft.

“Daar ben ik niet echt mee bezig”, reageerde Hamilton op een vraag van Motorsport.com. “Dit speelt allemaal op de achtergrond en ik heb een goede band met Toto [Wolff, Mercedes-teambaas]. Hij werkt aan dit soort dingen. Ik vind het niet verrassend dat iedereen de mensen uit ons team wil hebben, het zijn individueel de beste mensen. We hebben samen veel succes gehad. Ik wens de mensen die vertrokken zijn het allerbeste voor de toekomst. We lopen in het leven allemaal een route, nemen onze eigen beslissingen die voor onszelf het beste zijn. Dit is een geweldig team, een groot team en het gaat niet om een individu. Het gaat ook niet om vijf mensen. Het gaat om het collectief. We hebben nog steeds een geweldige groep mensen die gedecideerd werkt aan het succes van dit team en probeert de wereldtitel binnen te halen.”

Psychologische oorlogsvoering

De transfernieuwtjes van Red Bull wekken ook de suggestie dat het merk buiten de baan een poging doet om Mercedes in onbalans te brengen. Hamilton gaat daar niet in mee. “Gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden, het is iets waar ik niet echt van houd… Ik ben niet zo van de psychologische oorlogsvoering”, aldus Hamilton. “Het is interessant voor mensen van buitenaf, ook wat betreft uitspraken van individuen. Ik kijk naar mezelf en probeer de beste versie van mijzelf te zijn. Ik weet ook dat ik geweldige dingen kan bereiken als ik daar al mijn energie in blijf steken. Het is niet nodig om anderen van hun stuk te brengen. Mijn vader zei altijd dat ik op het circuit moet spreken, dus dat is wat ik doe.”