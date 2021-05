Na drie races kunnen we de conclusie wel trekken: de Formule 1-titelstrijd 2021 gaat tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De twee rivalen verdeelden de eerste en tweede plaatsen in de eerste drie Grands Prix van het seizoen. De concurrentie komt gewoonweg niet in de buurt, zo bleek ook in de Portugese GP. Verstappen kon daar echter geen vuist maken ten opzichte van de oppermachtige Hamilton en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Red Bull-coureur kijkt al reikhalzend uit naar het Circuit de Barcelona-Catalunya. Daar wordt pas echt duidelijk of hij serieus mee kan doen om de wereldtitel, zo liet hij zelf weten.

In de winter werd een aantal veranderingen doorgevoerd aan het Circuit de Barcelona-Catalunya om de baan beter en sneller te maken. Bekijk hieronder de beelden van de werkzaamheden.

Het Spaanse circuit staat al decennialang op de kalender en is bekend terrein voor de coureurs en teams. Veel Nederlandse fans denken uiteraard terug aan de Grand Prix van Spanje 2016, toen Verstappen op sensationele wijze zijn eerste overwinning in de Formule 1 behaalde. De afgelopen vier edities werden een prooi voor Mercedes-coureur Hamilton. Wie slaat de volgende slag in de strijd om de titel?

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje?

Datum: Zaterdag 8 mei 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Op zaterdag 8 mei staat de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje op het programma. De sessie waarin de startvolgorde voor de race op zondag bepaald wordt, begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie bestaat uit drie segmenten. Q2 gaat om 15.25 uur van start, het beslissende segment met de tien snelste rijders van de dag start om 15.48 uur. Een Formule 1 kwalificatie duurt ongeveer een uur. Rond de klok van 16.00 uur weten we dus wie er op pole-position mag vertrekken in de Grand Prix van Spanje.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Spanje

Sessie Tijden Eerste vrije training 11.30u-12.30u Tweede vrije training 15.00u-16.00u Derde vrije training 12.00u-13.00u Q1 15.00u-15.18u Q2 15.25u-15.40u Q3 15.48u-16.00u Race 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 15.00 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te volgen via Ziggo. Door een exclusiviteitsdeal met de F1 mogen zij als enige live alle trainingen, kwalificaties en races uitzenden. Via het gratis kanaal 14 kunnen klanten van de aanbieder live naar alle actie kijken. Wie geen abonnement heeft, kan via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal alsnog live Formule 1 kijken. Dit pakket biedt toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal met dag en nacht autosport. Hier kijk je niet alleen naar de Formule 1 maar ook naar talentenklassen als Formule 2 en Formule 3, en topkampioenschappen als DTM en IndyCar. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand. Dit pakket is bij alle andere aanbieders beschikbaar.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Spanje op Ziggo begint om 14.15 uur. Vanuit de studio bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos de belangrijkste zaken uit de Formule 1. In de pauzes tussen de kwalificatiesegmenten worden de voornaamste gebeurtenissen geanalyseerd. Het liveverslag vanaf locatie wordt verzorgd door Formule 1-commentator Olav Mol en Rick Winkelman. De vaste pitreporter Jack Plooij is vanwege een coronabesmetting niet aanwezig in Spanje.

Olav Mol heeft een nieuw boek: Een tweede leven met de Formule 1

De Grand Prix van Spanje wordt ook live uitgezonden door RTL Deutschland. De Duitse zender verloor de uitzendrechten aan Sky maar zendt vier Grands Prix nog live uit, waaronder de Spaanse ronde van het WK 2021. Dit betreft enkel de race, de kwalificatie is hier niet te zien.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De Formule 1 zit in veel landen achter de betaalmuur en wordt bijna nergens meer op een openbaar kanaal aangeboden. Wie zonder Ziggo naar F1 wil kijken heeft daardoor weinig legale opties. Het beste alternatief is de officiële streamingsdienst van de Formule 1: F1TV Pro. Hier kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races met een commentator naar keuze. Je kunt onder meer luisteren naar Olav Mol, maar ook naar bijvoorbeeld Martin Brundle. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

Formule 1 Café op Ziggo Sport

Het praatprogramma Formule 1 Café wordt tijdens het F1-seizoen op vrijdagavond om 22.30 uur uitgezonden. Vanuit ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ bespreekt uitbater Rob Kamphues de belangrijkste onderwerpen uit de sport met een aantal stamgasten. Zo komen de vrijdagtrainingen aan bod, maar worden ook de meest grappige en opvallende momenten van de afgelopen week doorgesproken. Robert Doornbos is een van de vaste gasten, evenals Tom Coronel en ‘Formule 1-nerd’ Rob van Gameren. Het programma begint om 22.30 uur en duurt een uur.

Een nieuwe aflevering van de Motorsport.com Formule 1-podcast: