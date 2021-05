Vanaf 2022 gaat Red Bull Racing met eigen krachtbronnen rijden in de Formule 1. De komende seizoenen werkt men verder aan de motor die wordt overgenomen van Honda, dat eind 2021 uit de F1 vertrekt. Inmiddels heeft Red Bull Powertrains ook de intentie uitgesproken om onder het nieuwe motorreglement - dat in 2025 geïntroduceerd wordt - met een zelf ontwikkelde krachtbron aan de start te verschijnen. De eerste slag die het bedrijf daarvoor sloeg, was het aantrekken van Ben Hodgkinson als technisch directeur. Hij werd weggekaapt bij de motorafdeling van Mercedes.

De verwachting was dat Red Bull Powertrains het daar niet bij zou laten en ging proberen om ook andere kopstukken van het motorprogramma van Mercedes aan te trekken. Daar is het in geslaagd, blijkt uit de aankondiging van vijf leidinggevende personeelsleden. Steve Blewett wordt bij Red Bull de nieuwe productiedirecteur van de motoren, terwijl Omid Mostaghimi hoofd elektronica en ERS wordt. Pip Clode wordt aangesteld als hoofd mechanisch ontwerp van het ERS-systeem, Anton Mayo wordt hoofd ontwerp van de verbrandingsmotor en de nieuwe groepsleider ICE-operatie luistert naar de naam Steve Brodie. Alle vijf maken ze de overstap van Mercedes naar Red Bull.

“Red Bulls missie om alle aspecten van de F1-operatie onder één dak te brengen via Red Bull Powertrains is een enorm spannende onderneming, maar ook extreem veeleisend. We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn door de beste talenten aan te trekken, hen de juiste tools te geven en een omgeving te creëren waarin ze kunnen floreren”, zei Red Bull Powertrains CEO Christian Horner. “De leidinggevende aanstellingen van het team laten onze toewijding aan deze doelstellingen zien en we hebben zeker geprofiteerd dat onze campus in Groot-Brittannië staat, waar we toegang hebben tot geweldige talenten. Alle medewerkers die wij hebben aangekondigd brengen veel ervaring, expertise en innovativiteit naar Red Bull Powertrains en geven ons het sterkst mogelijke technische platform voor de toekomst."

Red Bull Powertrains heeft ook een hoofd mechanische ontwikkeling aangetrokken, maar het is nog onduidelijk wie dat is. De identiteit wordt in de komende weken naar buiten gebracht.

