Verstappen topt derde vrije training voor Mercedes-duo

Valtteri Bottas deelde op vrijdag de lakens uit, maar wist op voorhand al dat hem een zware zondagmiddag te wachten staat in Abu Dhabi. De Fin wisselde na zijn uitvalbeurt in Brazilië naar een nieuwe krachtbron en kreeg op zaterdagochtend opnieuw een nieuwe motor in zijn Mercedes W10 gemonteerd. Een hydraulisch lek in zijn eerste nieuwe krachtbron zou daar de reden van zijn, waardoor hij noodgedwongen zijn vijfde motor van het seizoen moest laten steken. Aan zijn uitgangspositie voor zondag verandert het helemaal niets: Bottas stond al achteraan en dat blijft zo.

Voor de derde vrije training - die in tegenstelling tot de kwalificatie en de race nog gewoon bij daglicht werd verreden - luidde de hamvraag of Red Bull Racing en wellicht Ferrari de Mercedes-mannen van de troon kon stoten. Op vrijdag moest Verstappen immers nog genoegen nemen met een vijfde tijd, al stelden de concurrenten na afloop dat Red Bull iets achter de hand zou hebben gehouden. Dit leek ook te kloppen. Na een rustige openingsfase, waarin Daniel Ricciardo de initiële toptijd neerzette, kregen we namelijk een beter beeld van de verhoudingen vooraan.

Lewis Hamilton gaf - na al zijn experimenten van vrijdag - een eerste visitekaartje af met 1.37.699, ruim twee tienden sneller dan teammaat Bottas en bijna een halve seconde voor Ferrari-piloot Sebastian Vettel. Het eerste antwoord van Verstappen liet even op zich wachten, tot halverwege de training zelfs, maar was wel meteen overtuigend te noemen. De Limburger klokte met zijn eerste vliegende ronde meteen een 1.37.202, goed voor de eerste stek van dat moment. Vooral zijn derde sector was snel en dat is best opvallend te noemen, aangezien Helmut Marko daar na de vrijdagse trainingen nog over klaagde. Volgens de Oostenrijker moest Red Bull qua afstelling meer downforce zien te vinden en dat lijkt afgaande op Verstappens derde sector te zijn gelukt.

Toch bleek het nog lang niet voldoende om deze derde training als snelste man af te sluiten. Daarvoor schakelde Mercedes nog even een tandje bij. Hamilton reageerde vrijwel meteen op de toptijd van Verstappen en ging als eerste coureur van de dag onder de grens van 1.37. De zesvoudig wereldkampioen liet de klok stoppen op 1.36.640. Hij nam daarmee een flinke marge (0,549 van een seconde) ten opzichte van teamgenoot Bottas, die Verstappen inmiddels van de tweede plaats had verdrongen. De Nederlander verbeterde zich in deze fase niet en klaagde over een probleem met zijn dashboard: "Ik zie alleen maar negen, negen, negen op mijn display", aldus de achtvoudig GP-winnaar over de boordradio. Verstappen kwam vervolgens ook binnen, waarna monteurs in allerijl met de achtervleugel aan de slag gingen.

Minieme verschillen in slotfase

Hiermee was het enkel nog wachten op het antwoord van Ferrari. Vettel bleef in de eerste fase van VT3 steken op een vierde plek, terwijl Leclerc met P18 nog helemaal geen competitieve tijd had neergezet. Dit veranderde een kwartier voor het vallen van de vlag. Toen gingen de Ferrari's er eens goed voor zitten, maar opvallend genoeg niet op het zachtste rubber. Vettel en Leclerc zetten hun aanval namelijk allebei in op de mediums. Bij die run werd meteen het zwakke punt van de Scuderia duidelijk: de bochtige derde sector blijft hun achilleshiel. Beide mannen leken namelijk onder de toptijd van Hamilton te duiken, maar verloren dermate veel in de laatste sector dat ze in die fase genoegen moesten nemen met de posities drie en vier op ieder zo'n drie tienden van de kop.

In de slotfase leek de tijd van Hamilton overeind te blijven, maar daar stak Verstappen in extremis nog een stokje voor. Nadat Bottas de Brit al tot op 0,015 naderde en Verstappen aansloot op 0,089 van een seconde, zette de Nederlander nog eenmaal aan op softs. Het bleek goed voor 1.36.566 en daarmee voor de snelste tijd van de sessie. Positief was ook dat er nog altijd ruimte voor verbetering lijkt te zijn, omdat de Nederlander in zijn laatste sector wat overstuur had. Desondanks bleek het voldoende om Hamilton 0,074 en Bottas 0,089 van een seconde voor te blijven. Alexander Albon pakte daarachter keurig P4 en bleef zo beide Ferrari's voor. Vettel sloot de derde vrije training als vijfde af, nipt voor teamgenoot Leclerc. Sergio Perez toonde zich met P7 best of the rest.

Derde vrije training GP Abu Dhabi - uitslag: