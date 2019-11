Bottas ook bovenaan na tweede training Grand Prix van Abu Dhabi

Verstappen was de snelste man in de openingsfase van de training. De Nederlander ging op de medium band rond in een 1.37.145, waarmee hij een fractie sneller was dan Bottas, die op dezelfde compound in een 1.37.241 over de streep kwam.

Lees terug: Liveblog bij de tweede training voor de GP van Abu Dhabi

Terwijl de zon achter de horizon verdween, gingen de eerste coureurs naar buiten om een snelle ronde te oefenen op de soft compound. Charles Leclerc was de eerste van de frontrunners die dit deed, maar zag zijn poging stranden bij het futuristisch ogende Yas Hotel. De Ferrari-coureur tikte tegen de vangrail aan, maar leek geen noemenswaardige schade over te houden aan het incident. Leclerc was overigens niet de enige die daar een momentje beleefde. Antonio Giovinazzi belandde er in een spin. De Italiaan hield zijn Alfa Romeo echter uit het ijzerwerk en kon zonder problemen verder.

Bottas klokte op de soft een 1.36.256, waarmee hij beslag legde op de eerste positie in de tijdenlijst. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton slaagde er daarna niet in om onder de tijd van zijn Finse teamgenoot te komen. Met een 1.36.566 eindigde de Brit als tweede in de tijdentabel. Verstappen stond even derde, maar was met een 1.36.807 uiteindelijk vijfde, achter Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel, die respectievelijk de derde en vierde tijd reden. De Monegask leek tijdens zijn tweede poging op de rode compound op weg naar P1 na twee paarse sectoren, maar verloor bijna een halve seconde in de cruciale laatste sector. Alexander Albon was een halve seconde langzamer dan Verstappen, maar stond nog wel zesde aan het einde van de training.

Romain Grosjean onderstreepte de goede vorm van Haas door de zevende tijd te rijden in de tweede training, nadat hij eerder op de dag zesde was in de eerste sessie. Racing Point-coureur Sergio Perez ging een paar honderdsten langzamer dan de Fransman en was zodoende achtste. Toro Rosso, dat nog kans maakt op de vijfde plek bij de constructeurs, had een bemoedigde start van het weekend met de negende tijd voor Daniil Kvyat en tiende tijd voor Pierre Gasly. Renault, dat nu nog vijfde staat, kwam niet verder dan de vijftiende tijd (Nico Hülkenberg) en zestiende tijd (Daniel Ricciardo).

Met nog twintig minuten te gaan deed Bottas van ver een inhaalpoging op Grosjean bij de elfde bocht. De Fransman zag de Fin totaal niet aankomen en stuurde gewoon in, met een stevige botsing tot gevolg. Omdat er de nodige brokstukken op de baan waren beland, werd de sessie tijdelijk stilgelegd. Beide wagens liepen aanzienlijke schade op bij het incident, waardoor voor Grosjean de dag er eerder op zat. Bottas zou nog wel terugkeren op het circuit.

Zaterdag gaat de actie om 11.00 uur verder met de derde vrije training.

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Abu Dhabi:

Een ronde over het Yas Marina Circuit: