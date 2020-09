De GP van Toscane werd vroeg in de race ontsierd door twee crashes. De eerste vond al plaats in de eerste ronde, waarna de safety car nodig was om de race te neutraliseren. Bij de hervatting ging het echter meteen weer mis, nu op het rechte stuk van start-finish. Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Carlos Sainz kwamen allemaal met elkaar in aanraking, nadat een groot aantal van de coureurs in de achterhoede eerder versnelde voor de herstart dan de auto’s ervoor. Romain Grosjean, die het gebeuren vanaf de voorlaatste positie kon aanschouwen, reageerde op het incident door te zeggen dat het “f**king dom was van degene vooraan”.

Valtteri Bottas slingerde weliswaar heen en weer en reed vooraan heel langzaam voordat hij op het laatste moment accelereerde, maar naar eigen zeggen had hij geen schuld aan de botsing omdat hij zich aan de regels hield. “Pas vanaf de control line mogen we racen, en dat is volgens mij al een tijdje zo. Het verschil dit jaar is dat de safety car de lichten pas heel laat uitzet, dus je kan pas laat een gat laten vallen”, zei Bottas, die het als de normale gang van zaken ziet dat de leider probeert zijn kansen te maximaliseren. “Dat valt mij niet te verwijten. Iedereen kan zoeken wat ze willen, maar ik reed een constante snelheid tot ik op mijn gas ging. Ja, dat was laat, maar we gaan vanaf de control line weer racen, niet daarvoor. De jongens achter ons die hierdoor crashten, die kunnen in de spiegel kijken. Het is zinloos hierover te klagen.”

Wel zet Bottas vraagtekens bij de veiligheid van de huidige procedures en regels, die ervoor zorgen dat de coureurs zo lang kunnen wachten bij een herstart. “Ik weet niet wie beslist over wat er gebeurt bij de safety cars, maar ze proberen de show te vergroten door de lichten later uit te doen. Daardoor kan je niet vroeg een gat opbouwen en de bocht voordat de race hervat wordt al gaan. Misschien is de tijd rijp om na te denken of dit allemaal wel juist en veilig is.”

Bottas wordt in bescherming genomen door teamgenoot Lewis Hamilton. “Het is absoluut niet de fout van Valtteri, maar van de regelmakers”, zei de regerend wereldkampioen. “Ze proberen het natuurlijk spannender te maken, maar hier heb je gezien dat ze mensen in gevaar brengen, dus misschien moeten ze dit heroverwegen. Ze schakelen de lichten op de safety car later en later en later uit, en wij proberen voor posities te strijden. Alles wat ze proberen te doen is om het spannender te maken, maar nu gingen ze daarbij misschien iets over de limiet. [Bottas] deed wat iedereen zou doen.”

Met medewerking van Luke Smith