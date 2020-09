Renault wil Alonso dit jaar al in F1-auto laten testen

Na twee seizoenen afwezigheid zal de inmiddels 39-jarige Alonso in 2021 terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Twijfels over zijn fitheid en een gebrek aan ritme wuifde Alonso bij zijn online perspresentatie nog rigoureus weg door te zeggen dat 'er nog nooit een uitslag is bepaald op basis van leeftijd.' Enkel de stopwatch telt en op dat vlak verwacht de coureur uit Oviedo bepaald geen modderfiguur te slaan bij zijn comeback.

Dat neemt niet weg dat iedere meter in een Formule 1-auto ter voorbereiding op die terugkeer mooi is meegenomen. Om die reden is Renault achter de schermen druk bezig met plannen om Alonso dit jaar nog in te zetten, zo blijkt uit een exclusief interview van Motorsport.com. "Zijn aanpak was in eerste instantie 'ik ga pas rijden als ik ook kan racen'. Maar nu blijkt dat hij toch wel heel gemotiveerd is om al eerder in te stappen, zelfs al in onze huidige auto", laat Renault-teambaas Cyril Abiteboul aan dit medium weten.

"We kijken nu dus naar opties om dat te doen, verstandige opties om zoiets te regelen." Alonso een eerste vrije training laten rijden tijdens een Grand Prix-weekend behoort niet tot de opties die bij Abiteboul op tafel liggen. "Ik praat hier niet over een eerste vrije training. Dat heeft hij helemaal niet nodig, hij heeft die aandacht van zo'n eerste training niet nodig. Maar we zien hem [dit jaar] wel graag in de auto, ik kan namelijk voelen dat hij dolgraag wil en hongerig is."

Mogelijkheden zijn beperkt, vooral in coronatijd

De beperkte testmogelijkheden in de Formule 1 en nog meer beperkingen als gevolg van corona maken dat Renault weinig troefkaarten in handen heeft. Zo is er ook gesneden in de 'post-season test' na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Normaliter is dat een combinatie van een 'young driver test' en testwerk voor bandenleverancier Pirelli, hetgeen dan wordt verdeeld over drie dagen. Maar doordat Pirelli volgend jaar nagenoeg dezelfde banden gebruikt, - ook dat hangt met het uitstellen van de nieuwe reglementen en dus met corona samen - is het format op de schop gegaan. Teams zijn overeengekomen om de test van drie dagen terug te brengen tot slechts één dag, waarop een jong talent moet worden ingezet.

Alonso past vanwege zijn leeftijd logischerwijs niet bij dit plaatje. Het betekent dat Renault in conclaaf moet met de FIA om ofwel een uitzondering te kunnen maken voor Alonso ofwel om de hele opzet van de test - met jonge coureurs - te laten veranderen zodat alle teams een meer ervaren rijder in kunnen zetten. Alhoewel die gesprekken nog lopen, erkent Abiteboul wel dat zo'n testdag in december ideaal zou zijn voor Alonso. "Of dat de beste gelegenheid zou zijn voor ons? Ja, absoluut. We moeten dus alleen nog bekijken of dat mag op basis van de criteria voor die test. Daar praten we momenteel over met de FIA."

Met medewerking van Jonathan Noble

