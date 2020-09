Masi pareert: Spektakel gaat absoluut niet boven veiligheid in F1

De allereerste Formule 1-race op het circuit van Mugello scoorde qua amusementswaarde zeer hoog. Aan spektakel geen gebrek, al was het naar de smaak van sommige hoofdrolspelers iets te kunstmatig. Zo deden Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hun beklag over de rommelige herstart achter de safety car in de beginfase van de race, na een even zo chaotische openingsronde waarin onder meer Max Verstappen zijn Waterloo vond.

Het Mercedes-duo liet weten dat de lichten van de safety car te laat uitgingen, waardoor de leidende Bottas minder tijd kreeg om een knoop door te hakken en lang wachtte, met een enorme chaos in de achterhoede tot gevolg. "Maar Valtteri kon er niets aan doen. Het ligt juist aan de mensen die de regels maken en hanteren. Ze proberen de dingen spannender te maken, maar afgelopen zondag heb je kunnen zien dat je mensen op die manier in gevaar brengt", deelde een uitgesproken Hamilton mee.

Masi kan zich als wedstrijdleider echter niet in dergelijke aantijgingen vinden. Hij stelt dat het spektakel in de Formule 1 nooit en te nimmer boven de veiligheid wordt geplaatst. "Absoluut niet. Vanuit het oogpunt van de FIA is veiligheid het allerbelangrijkste, punt uit. Dat is het hele verhaal", zo laat de Australiër aan onder meer Motorsport.com weten. "In mijn rol als wedstrijdleider draait het als puntje bij paaltje komt altijd om de sportieve integriteit en om veiligheid. Als iemand stelt dat het anders is, dan vind ik dat nogal een persoonlijke aanval."

Naast de benoemde crash bij de herstart ging het ook over de vele staande starts. Onder meer Sebastian Vettel liet weten dat 'een loterij' te vinden, aangezien de vuile kant van de grid tijdens de race bezaaid ligt met marbles en coureurs aan die kant nagenoeg kansloos zijn. Daarnaast kwam de vraag op of het überhaupt wel nodig was om steeds met de rode vlag te zwaaien. Masi vindt van wel: "Ik denk dat het gewoon toeval is dat het nu een aantal keer achter elkaar is gebeurd. Op Monza was de keuze bijvoorbeeld heel simpel omdat de bandenstapels en 'barriers' beschadigd waren. Met het incident van Lance op Mugello ontstond er ook schade aan de baanafzetting. Op zo'n moment laten we de wedstrijd echt niet doorgaan. Dan kun je natuurlijk wel twintig ronden rijden achter de safety car om de schade te laten repareren, maar daar is volgens mij ook niemand bij gebaat", pareert hij de kritiek.

Met medewerking van Adam Cooper