F1 handhaaft tijdens Spaanse GP op twee plaatsen track limits

Hoewel het F1-seizoen pas drie races oud is, hebben de track limits al meer dan eens de aandacht voor zich opgeëist. Zo was er in Bahrein de inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton in bocht 4, waarbij hij met vier wielen buiten de baan ging en daardoor de positie terug moest geven. Ook op Imola en Portimao werd er regelmatig gesproken over de grenzen van de baan. Het heeft er alle schijn van dat track limits ook tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje een belangrijk gespreksonderwerp worden. Uit de race director notes, die wedstrijdleider Michael Masi aan de teams en coureurs heeft verstuurd, blijkt dat de stewards op twee plaatsen gaan controleren op track limits.

De eerste plek is de eerste chicane, bestaande uit bochten 1 en 2. Als een coureur er niet in slaagt om bocht 2 op de gebruikelijke manier te nemen en in plaats daarvan langs de binnenkant en over de gele ‘sausage kerbs’ gaat, mag hij alleen terugkeren op de baan als hij tussen twee paaltjes voor het insturen van bocht 3 door stuurt. Bovendien wordt de rondetijd afgenomen. In de race geldt dat de rijder bij de tweede overtreding een waarschuwing krijgt, waarna een derde vergrijp wordt doorgestuurd naar de stewards.

In de tweede versie van de race director notes zijn ook track limits toegevoegd voor de bochtencombinatie 13, 14 en 15. Slaagt een coureur er niet in om binnen de lijnen te kleuren op dat deel van het circuit, dan schrapt de wedstrijdleiding twee rondetijden: die van de ronde waarin het gebeurde én die van de volgende ronde. Daarvoor is gekozen omdat coureurs meer snelheid mee kunnen nemen op het rechte stuk als zij de bochtencombinatie niet op de juiste manier nemen.