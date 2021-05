Verstappen snapt Mercedes-leden die naar Red Bull overstappen 

Nadat enkele weken geleden bekend was geworden dat Ben Hodgkinson na twee decennia bij Mercedes AMG High Performance Powertrains te hebben gewerkt als technisch directeur aan de slag gaat bij Red Bull Powertrains, werd op donderdagochtend duidelijk dat nog eens vijf hooggeplaatste werknemers op de motorenafdeling van het Zuid-Duitse merk de overstap maken naar het motorproject van Red Bull.

Max Verstappen vindt de strijd die Mercedes en Red Bull buiten de baan aan het voeren zijn, wel interessant. “Natuurlijk is het interessant”, zei de Red Bull Formule 1-coureur donderdagmiddag tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Spanje. “Maar het is ook vrij normaal dat als een team zo lang zo dominant is geweest, je de mensen die daar werken probeert aan te trekken. En van de andere kant bekeken is het een interessant nieuw project om deel van uit te maken. Als mensen lange tijd op dezelfde plek werkzaam zijn, gaan ze soms op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat is begrijpelijk.”

Duidelijk is dat Red Bull enorm investeert in het motorproject. Op de vraag of dat extra motivatie en vertrouwen geeft, reageerde de elfvoudig Grand Prix-winnaar: “Het is geweldig om te zien en natuurlijk praten we erover binnen het team. Het is een zeer spannende toekomst waar ik graag deel van uit wil maken. We zullen zien waar het toe leidt.”