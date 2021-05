The Daily Mail liet afgelopen week optekenen dat Russell al tijdens het Formule 1-seizoen 2021 kan doorschuiven naar het fabrieksteam van Mercedes. Dat zou ten koste moeten gaan van Valtteri Bottas, die tot dusver een ongelukkige start van het seizoen heeft beleefd. De Fin crashte in Imola met Russell en bezet mede daardoor de vierde stek in het kampioenschap

Voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix werd de negenvoudig Grand Prix-winnaar geconfronteerd met de Russell-geruchten, al was Bottas er als de kippen bij om die naar het rijk der fabelen te verwijzen. "Die geruchten leiden me totaal niet af. Ik weet namelijk dat ik tijdens het seizoen niet wordt vervangen", reageert Bottas stellig op een vraag van Motorsport.com in de persconferentie. Volgens hem passen tussentijdse rijderswissels helemaal niet bij Mercedes en ook niet bij teambaas Toto Wolff. "Ons team doet zoiets niet, ik heb gewoon een contract voor dit hele seizoen op zak."

Bottas ziet zijn kans ook schoon om Red Bull Racing indirect te benoemen. "Er is maar één team in de Formule 1 dat zoiets doet [tussentijds rijders degraderen] en dat team zijn wij zeker niet." Daarmee duidt Bottas logischerwijs op de vele verschuivingen binnen Red Bull-teams. Zo is Max Verstappen vijf jaar geleden voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix gepromoveerd naar het vlaggenschip, ten koste van Daniil Kvyat. Verstappens latere teamgenoten moesten het eveneens ontgelden, met de degradatie van Pierre Gasly medio 2019 als sprekend voorbeeld.