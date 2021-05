In de kwalificatie verschafte Mercedes zich de best mogelijke uitgangspositie voor de Portugese Grand Prix. Valtteri Bottas vertrok op Portimao vanaf pole-position, met naast zich op de eerste startrij teamgenoot Lewis Hamilton. Aan de finish mocht de regerend wereldkampioen voor de 97ste keer een overwinning vieren, Bottas moest Max Verstappen voor laten gaan en strandde uiteindelijk op de derde positie. “Ik denk dat we een goede auto hadden, het was de eerste keer dat we echt om pole konden strijden”, analyseerde Wolff na de race voor onder andere Motorsport.com. "Misschien lagen we een tiende achter, maar we hadden een goede wagen voor de race.”

Hamilton moest in de openingsfase van de race even genoegen nemen met P3, nadat Verstappen aan hem voorbij was gekomen. Binnen tien ronden rekende de zevenvoudig wereldkampioen echter af met zowel Verstappen als Bottas, waarna hij stukje bij beetje een voorsprong opbouwde en vrijwel onbedreigd naar de overwinning reed. Wolff was onder de indruk van wat Hamilton liet zien in Portimao. “Lewis reed een onberispelijke race. Het heeft geen zin om te praten over deze uitzonderlijke prestaties van Lewis, want die komen regelmatig voorbij. Dat is nu zijn standaard en ik denk dat hij die standaard voor zichzelf zet.”

Temperatuursensor uitlaat speelt Bottas parten

Na twee moeilijke weekenden om het seizoen mee te beginnen leek Bottas in Portugal dichterbij te zitten. Toch slaagde hij er niet in om zijn eerste pole van het seizoen om te zetten in een overwinning. “Valtteri zette hem gisteren op pole en had een solide race, hij lag aan de leiding. Het is duidelijk dat het heel lastig is als je vooraan rijdt en een gat in de lucht maakt voor de auto’s achter je, die DRS hebben”, zag Wolff. De undercut zorgde er vervolgens voor dat Verstappen de tweede plek overnam van Bottas. “Dat was onfortuinlijk. Vervolgens stelden we hem teleur met de motor, die in een veiligheidsmodus schoot.”

Het probleem van Bottas werd veroorzaakt door de sensor die de temperatuur van de uitlaat meet, zo verklaarde Wolff direct na de race al bij Sky Sports F1. “We veranderden iets aan een van de schakelaars, eigenlijk om een sensor te omzeilen die aangaf dat de temperaturen van de uitlaat te hoog werden. Maar die konden we niet omzeilen, waardoor de motor in een veiligheidsmodus schoot. Dat kostte hem vijf seconden.” Zodoende verloor Bottas de aansluiting met Verstappen, waardoor er geen aanval op P2 kwam. “Dat was onfortuinlijk, want hij was Max heel goed aan het bijhalen”, aldus Wolff. “Daarna stabiliseerde het op ongeveer anderhalve seconde, maar er zat meer aan te komen richting het eind van de race.”