In de slotfase van de Portugese GP leek Max Verstappen met de snelste raceronde een bonuspunt mee naar huis te nemen, maar daar ging zoals bekend een streep doorheen. De Nederlander ging wijd in bocht 14 en zag zijn tijd worden afgenomen. Verstappen reageerde na afloop enigszins verbaasd, al stond de 'track limit' aan de buitenkant van bocht 14 wel degelijk in de aantekeningen van de wedstrijdleiding genoteerd. Veel reden tot klagen heeft Red Bull dan ook niet, al denkt Helmut Marko daar in algemene zin iets anders over.

'Hopelijk is het nu een keer afgelopen...'

"Er moet iets veranderen. Je moet daar een duidelijke grens creëren, ofwel met kerbstones of met een grindbak. Als je dan te wijd gaat, word je automatisch gestraft", laat een geïrriteerde Marko aan Sky Deutschland weten. "Die track limits zijn gewoon vervelend. We hebben er nu een overwinning, een snelste raceronde en een pole-position door verloren. Maar alle goede dingen schijnen ook in drie keer te komen, dus hopelijk is het nu een keer klaar..." Met de verloren overwinning duidt Marko trouwens op de inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Bahrein en met de kwijtgeraakte pole-position op de kwalificatie van afgelopen zaterdag.

Bij Red Bull is er extra irritatie doordat Sergio Perez op een - in de ogen van Marko althans - onreglementaire manier is ingehaald door Lando Norris. De Mexicaan verloor die positie in de openingsfase en heeft daar naar eigen veel averij door opgelopen. "Norris haalde Perez in met vier wielen naast de baan, maar er volgde geen enkele consequentie. Ze zijn gewoon niet consequent. In mijn optiek is het geen racen als je de regels op deze manier hanteert."

Marko verduidelijkt McLaren-opmerking over invloed van Mercedes

Zaterdag liet Marko ook al van horen. Hij vermoedde een dubbele agenda bij McLaren, dat aan Norris liet weten dat hij Verstappen 'geen cadeautjes moest geven'. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur liet weten dat het bericht is ingegeven door Mercedes, dat McLaren van motoren voorziet. "Ik vind het gewoon gek om te zeggen dat je iemand geen cadeautjes moet doen. Dat is indirect toch een oproep om de ander te hinderen", laat Marko daar na de race nog even over weten. "Maar goed, dat voorval is nu achter de rug. Het is een zware titelstrijd en als motorleverancier heb je de mogelijkheid om samen te werken met klantenteams. Wij doen dat tot op zekere hoogte ook met AlphaTauri, maar zeker niet tot in het onsportieve."