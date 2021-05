Kimi Raikkonen ging in de buitengewoon hectische Grand Prix van Emilia-Romagna de mist in voorafgaand aan de herstart. De Fin spinde in bocht drie tijdens de formatieronde voor de herstart. De regels schrijven voor dat een coureur in zo'n formatieronde terug moet naar de originele plek, als dat maar voor de eerste safety car-lijn gebeurt. Als een coureur dat niet doet, moet die rijder verplicht vanuit de pitstraat (her-)starten.

Raikkonen ging na zijn moment echter niet terug naar zijn eigen plek en kwam evenmin binnen gereden voor een start vanuit de pitstraat. De fout is ontstaan doordat The Iceman niet zeker wist of het een officiële formatieronde betrof of een doorsnee ronde achter de safety car. In dat laatste geval mag een coureur immers niet inhalen en ook niet terug naar de plek, zoals Sergio Perez in Imola hardleers heeft ondervonden. Raikkonen kwam uiteindelijk als negende over de streep, maar kreeg een tijdstraf van dertig seconden aan de broek. Weg puntenfinish.

Wel opnieuw bekeken, geen ander oordeel

Voorafgaand aan het raceweekend in Portimao heeft Alfa Romeo aan de FIA gevraagd om de zaak nogmaals te bekijken. Dit kan alleen als er 'nieuw en relevant bewijs' wordt aangedragen en het team zei dat te hebben. De FIA honoreerde het eerste verzoek en heeft de stewards opnieuw naar de zaak laten kijken, maar deze procedure heeft niets veranderd aan de uitkomst. De straf, die overigens gebaseerd is op voorbeelden uit de Formule 2 en Formule 3 omdat een soortgelijk voorval in de koningsklasse nog niet heeft plaatsgevonden, blijft staan.

"Alhoewel de stewards begrijpen dat het team heeft gehandeld zoals ze dat hebben gedaan - eerst tegen de coureur zeggen dat hij wel terug kan naar de plek en later zeggen dat het toch niet kan - blijven de stewards bij het initiële besluit", zo laat de FIA weten. Alfa Romeo heeft zich inmiddels bij het oordeel neergelegd en accepteert dat de teller voorlopig op nul punten blijft staan. "Wij erkennen het besluit van de FIA en de stewards voor de Emilia-Romagna GP om de straf voor Kimi Raikkonen te laten staan. Wij focussen ons nu volledig op de race in Spanje."