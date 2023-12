Het motorenteam van Alpine - dat voorzien wordt van krachtbronnen van Renault - heeft hard gewerkt om meer uit de 2022-motor te persen voordat de engine freeze in ging. Sinds dat die regelgeving is ingegaan is de motorenfabriek in Viry met name bezig om de door de FIA toegestane verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid door te voeren, maar 2023 liet zien dat de Franse krachtbron nog wat achter ligt op de concurrentie. In de zomer probeerde men vanuit de renstal dan ook hard te werken aan een mogelijkheid om de twintig tot dertig pk die ze tekort kwamen goed te maken, maar daar staken de concurrenten een stokje voor. Sindsdien is de focus op 2026 gegaan, want vanaf dan gaat een nieuw reglement in werking. Technisch directeur van het Formule 1-team van Alpine Matt Harman ziet ondanks de achterstand met name de positieve kant van de motoren. "We kwamen net wat tijd tekort met de RE22 (de huidige Alpine-motor) We zijn heel moedig geweest met die motor. Oké, we liggen misschien wat verder achter op de concurrentie dan dat we hadden gewild, maar we waren nog verder weg. We hebben een mooie stap gezet, maar we zijn er nog niet", noemt de technicus.

Het voorstel om de prestaties van de motoren gelijk te trekken werd dus afgewezen door de concurrentie, wat bij Harman niet slecht ontvangen werd. "Ik ben daar niet gefrustreerd over. We hebben het geprobeerd en ik denk dat het goed is dat we dit soort dingen proberen", vertelt de Engelsman, die eerder ook voor Mercedes in F1 werkte. Hij is ook optimistisch over de mogelijkheden die er bij Renault zijn. "We hebben de techniek en de capaciteiten om de motor te krijgen waar we dat willen."

Ondanks dat Harman ook ziet dat de motoren die zijn team ter beschikking heeft iets achterlopen, ziet de Engelsman wel in dat meer risico's nemen onverantwoord zou zijn. "We konden niet meer doen dan we deden. Het zou heel fijn zijn als we iets meer vonden dan dat we hebben gedaan", aldus de technische topman. "Maar we moeten ons ook realiseren dat er ook een andere motor gebouwd moet worden. We gaan met deze motor de komende twee jaar aan de slag en kijken binnen de regels wat we kunnen doen."