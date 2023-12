Perez houdt hoop op F1-titel in 2024: "Dat is het hoofddoel"

Afgelopen seizoen kon Sergio Perez tijdens de eerste races nog dromen van een wereldtitel, maar daarna verloor de Mexicaan elke race meer terrein op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Onderaan de streep hielp de 33-jarige coureur zijn team wel aan de eerste 1-2 in het rijderskampioenschap uit haar Formule 1-geschiedenis, maar die was pas tijdens de een-na-laatste race in Las Vegas definitief binnen. Voor 2024 moet de rijder uit een ander vaatje tappen, want er is veel kritiek op hem gekomen. Perez ziet dat zelf ook in en heeft daarom in gesprek met Sky Sports F1 een duidelijk doel voor ogen: wereldkampioen worden. "Dat is absoluut het hoofddoel. Ik ben al een keer tweede geworden en ik wil beter worden", vertelt de Red Bull-rijder.

Voordat het 2024-seizoen wordt afgetrapt, is er nog een aantal maanden te gaan. Perez weet dan ook wat er in die maanden moet gebeuren, wil hij kans maken op de titel. "We gaan deze winter hard werken om op een hoog niveau aan het seizoen te beginnen", verklaart de winnaar van zes Formule 1-races. "Dan moet ik ook het hoge niveau constant vasthouden." Door het ontbreken van dat continue hoge niveau is het gat met Max Verstappen aan het einde van het seizoen opgelopen tot 260 punten. Nog niet eerder in de historie van de koningsklasse van de autosport was dat gat zo groot. Perez weet daarom ook wat er nog meer moet gebeuren. "We hebben meer pace nodig", erkent de coureur.

Perez is eerlijk genoeg om in te zien dat 2023 niet het seizoen was waarin hij de verwachtingen waarmaakte. "Afgelopen seizoen voelde een beetje als een achtbaan. Volgend jaar hebben we een nieuwe kans", vertelt de Red Bull-man. "Ik voelde me in alle eerlijkheid niet echt één met de auto van dit jaar. Ik hoop dat we volgend jaar veel beter en veel sterker terug kunnen komen." In die hoop voelt de Mexicaan zich gesterkt door het einde van het seizoen, waarin naar eigen zeggen betere resultaten werden geboekt. "De laatste paar races waren we een stuk sterker", aldus de man uit Guadalajara, die afsluit met een groot compliment aan zijn teammaat Verstappen. "Hij heeft volgens mij het beste seizoen uit de geschiedenis gehad en hij was het hele jaar voortreffelijk."

