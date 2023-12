FIA onthult F1-deelnemerslijst voor seizoen 2024

Al maanden gonsde het van de speculatie over de nieuwe namen van Alfa Romeo en AlphaTauri. Sauber heeft afscheid genomen van titelsponsor Alfa Romeo en zit in een overbruggingsfase richting de officiële komst van Audi. Tot die tijd gaat de renstal door het leven als Stake F1 Team Kick Sauber, zo is te zien op de FIA-deelnemerslijst. Bij AlphaTauri neemt men afscheid van het kledingmerk als titelsponsor en gaat men een nieuwe koers varen. De nieuwe naam van de formatie is echter nog niet bekendgemaakt. Op de entry list staat het team voorlopig genoemd onder de naam 'Scuderia AlphaTauri RB'. Dit zal op een later moment nog gewijzigd worden.

Op de officiële deelnemerslijst staan ook alle coureurs en hun permanente startnummers voor het seizoen 2024 vermeld. In dit geval zijn er geen verrassingen, aangezien er geen enkele wijziging heeft plaatsgevonden. Alle teams houden voor het komende seizoen vast aan dezelfde rijders die in actie kwamen tijdens de F1-seizoensfinale in Abu Dhabi. Dat is een unicum, want nooit eerder in de geschiedenis van de sport bleven alle coureurs aan. De verwachting is dat er in 2025 heel wat verschuivingen gaan plaatsvinden, aangezien liefst veertien coureurs over een aflopend contract beschikken.

Net als de voorbije twee seizoenen verruilt Max Verstappen zijn permanente startnummer 33 in voor #1, het voorrecht dat hij heeft als regerend wereldkampioen.

Officiële deelnemerslijst F1 2024