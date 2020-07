Tech: De nieuwe endplates van Red Bulls achtervleugel

Red Bull Racing heeft voor de Grand Prix van Stiermarken nieuwe endplates van de achtervleugel meegenomen. De vrij simpel ogende exemplaren die tijdens de Oostenrijkse GP nog op de auto’s van Max Verstappen en Alexander Albon zaten, zijn vervangen door een agressiever uitziende variant. Het meest opvallende aspect zijn de vier S-vormige inkepingen onder het sponsorlogo van Esso, zoals die in 2019 al te zien waren op de Haas VF-19 (linksonder). Ook is de uitsnede in de achterste bovenhoek van de endplate aangepast op een wijze zoals die bij de Mercedes W11 (rechtsonder) al te zien was.

Haas F1 Team VF-19 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

De voorste bovenhoek deelt nu wat van het DNA met de AlphaTauri: het hoekje is ietwat naar binnen gebogen (linksonder). Dit ontwerp was gedurende 2019 al te zien bij Alfa Romeo (rechtsonder), dat daarmee de verhouding tussen luchtweerstand en downforce veranderde. Ook heeft het team een drietal licht opwaarts gebogen luchtstroomgeleiders aan de buitenkant van de endplate geplaatst. Daarmee moeten de luchtstromen, die gecreëerd worden door de nieuwe aerodynamische kenmerken van de endplate, in toom gehouden worden.

Toro Rosso STR14 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Met de nieuwe achtervleugel hoopt Red Bull niet alleen een tegengif te vinden voor het voordeel dat Mercedes vorig weekend had qua topsnelheid, maar ook om de achterzijde van de auto te stabiliseren. Die bleek meerdere keren niet geheel stabiel tijdens de GP van Oostenrijk.

Hoewel Max Verstappen vorig weekend de enige coureur van Red Bull Racing was die de nieuwe neus gebruikte, lijken beide rijders van het Oostenrijkse team daar de beschikking over te hebben tijdens de GP van Stiermarken.