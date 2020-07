Vettel: Ferrari SF1000 voelt als ‘een andere auto’ na upgrades

Vorig weekend had Vettel het lastig tijdens de opening van het Formule 1-seizoen op de Red Bull Ring. In de kwalificatie bleef de Duitser steken op de elfde positie en in de race zat er niet meer in dan P10, nadat hij halverwege de race ook nog spinde. Naar eigen zeggen had Vettel problemen met de balans van zijn Ferrari in de kwalificatie en de race. Ferrari heeft geprobeerd om dat aan te pakken door een aantal updates uit het pakket voor Hongarije te vervroegen en mee te nemen naar de tweede race in Oostenrijk.

Op papier lijkt Vettel weinig vooruitgang te hebben geboekt met slechts de zestiende tijd in VT2, tussen de Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi, maar desondanks was het gevoel in de cockpit ‘een stuk beter dan vorige week’. “Als je kijkt naar de tijdenlijst, dan werd mijn tijd verwijderd en het was geen geweldige dag om tijden te vergelijken”, zei Vettel. “Sommigen anticipeerden misschien op de regen van morgen, gewoon voor het geval dat dit de kwalificatie is voor zondag. Voor ons was het belangrijkste om te kijken naar de upgrade die we meegenomen hebben. Stap voor stap zetten we nieuwe dingen op de auto en het lijkt positief te zijn. We hebben wat dingen geprobeerd, het gebruikelijke huiswerk. Ik heb veel geprobeerd met de remmen en moet nog in een beter ritme komen, vooral na vorig weekend. Maar ik denk dat het vandaag al veel beter voelde.”

Vorig weekend maakte Vettel vooral duidelijk dat de auto in de race met veel benzine niet goed voelde, maar in de tweede vrije training merkte hij zowel op de lange als korte runs een duidelijke stap voorwaarts. “De hele dag was het direct een andere auto, en kon ik er gewoon voor gaan. Het is niet echt mogelijk om de twee te vergelijken omdat er zo’n groot verschil was, en nu hoop ik natuurlijk dat het zo blijft.”

Op zaterdag wordt er regen voorspeld in Spielberg en de teams zijn al ingelicht dat de kwalificatie mogelijk wordt uitgesteld tot zondagochtend, of dat de tijden uit VT2 de grid bepalen. Als hij mocht kiezen, dan zou Vettel de voorkeur geven aan een natte kwalificatie. “Ik denk dat het onze kansen vergroot. Laten we afwachten. Als het zo nat is dat niemand kan rijden, dan is het een ander verhaal. Maar als het gewoon nat is, dan zou het voor verrassingen kunnen zorgen.”

Met medewerking van Luke Smith