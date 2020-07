F1 bereidt zich voor op zondvloed op zaterdag in Oostenrijk

De weersvoorspellingen verwachten vooral zaterdag genoeg neerslag op de derde vrije training en de kwalificatie in gevaar te brengen. Potentiële scenario’s over wat er dan moet gebeuren zijn al op voorhand besproken in een meeting tussen alle teammanagers op donderdagavond. Vrijdagochtend stuurde wedstrijdleider Michael Masi een officieel document uit.

De Formule 1 probeert zaterdag de kwalificatie gewoon door te laten gaan, maar als dat niet mogelijk is dan is plan B om die op zondagochtend af te werken. Als de weersomstandigheden ook op zondagochtend nog barslecht zijn, dan wordt de startgrid opgesteld op basis van de tijdens van de tweede vrijdagtraining. Dat scenario zal dus een extra pigment toevoegen aan de tweede vrije training op vrijdag, zodat we mogelijk snellere ronden krijgen te zien dan normaal.

McLaren-teambaas Andreas Seidl stelde dat het risico dat er geen kwalificatie komt op zaterdag reëel is en dat de teams hun strategie dus zullen aanpassen. “De wedstrijdleider heeft ons al gewaarschuwd dat er geen kwalificatie zou kunnen zijn door onweer en hevige regen”, vertelde Seidl aan onder meer Motorsport.com. “In het slechtste geval zou de uitslag van VT2 tellen als kwalificatieresultaat. Dat is iets wat we vandaag moeten opvolgen en uitpluizen hoe we dat gaan aanpakken."