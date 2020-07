Slecht weer teistert Spielberg, F1-kwalificatie mogelijk uitgesteld

De FIA hield door de onheilspellende weersomstandigheden al rekening met het uitstellen van de kwalificatie. Op vrijdagochtend werden alle teams geïnformeerd over drie mogelijke scenario's. De eerste optie was om de kwalificatie 'gewoon' op zaterdagmiddag houden als de omstandigheden dat zouden toelaten. Mocht dat niet het geval blijken, maar mocht het weer richting zondag wel weer opknappen, dan kwam scenario twee in beeld: de kwalificatie verplaatsen naar zondagochtend.

Mocht ook dat niet haalbaar blijken dan luidt de derde optie om de uitslag van de tweede vrije training leidend te maken. Op basis van die resultaten wordt dan de grid bepaald. Het betekent concreet dat Max Verstappen in dat geval pole-position krijgt toegekend, al hield de Nederlander daar gistermiddag nog niet echt rekening mee. "Voorlopig sta ik op pole. Maar laten we eerst maar eens kijken of we zaterdag toch nog de kwalificatie kunnen doen. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan denk ik dat de kwalificatie alsnog op zondagochtend wordt gehouden."

Dat laatste lijkt voorlopig het meest waarschijnlijke scenario. De omstandigheden op de Red Bull Ring zijn namelijk zo slecht als gevreesd. Zo is de Formule 3-race met onder meer een sterke Richard Verschoor na twaalf ronden stilgelegd. De wedstrijdleiding keek het na een code rood nog wel even aan, maar achtte het na tien minuten aanhoudende regen onverantwoord om nog verder te rijden. De derde vrije training in de Formule 1 zou om 12.00 uur moeten beginnen, maar actie lijkt ook daar zeer onwaarschijnlijk. Of zoals Helmut Marko tegenover de ORF liet weten. "Het is in deze omstandigheden volstrekt onmogelijk om te rijden." De training is tot nader bericht uitgesteld.