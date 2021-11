Donderdagmiddag moet een vertegenwoordiger van het Mercedes F1-team zich via een beeldverbinding melden, zo maakte de FIA woensdagavond bekend. Tijdens de hoorzitting bekijken de stewards of de zaak opnieuw geopend moet worden. Dit hangt af of het team een “significant en relevant nieuw bewijsstuk” kan leveren dat niet beschikbaar was ten tijde van het initiële onderzoek.

Het verzoek volgt op het feit dat de stewards zondagmiddag geen toegang hadden tot de juiste onboardbeelden vanaf de auto van Max Verstappen. Het incident werd enkel getoond met beelden die naar achteren wezen, waarop in feite niets te zien was over het stuurgedrag van Verstappen en zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Het is een beperking in hetgeen de Formule 1 momenteel kan uitzenden vanaf een auto. Het gaat om één camerastandpunt per auto, in dit geval was de camera die naar achteren gericht staat in gebruik. Pas na de race kon de Formule 1 de andere beelden downloaden.

Verstappen en Hamilton duelleerden zondag om de leiding in de Braziliaanse Grand Prix toen beide coureurs zij-aan-zij van de baan gingen in de 48ste ronde van de race. Hamilton reed Verstappen even later alsnog voorbij en de stewards vonden het niet nodig om het incident te onderzoeken.

Dat Mercedes nu vol op het orgel gaat, is in lijn met de teksten die teambaas Toto Wolff afgelopen zondag na de Grand Prix van Brazilië uitsprak. De Oostenrijker verklaarde dat zijn team niet meer diplomatiek gaat zijn in het restant van het seizoen. De frustratie kwam voort uit de beslissing van de stewards om Hamilton na afloop van de kwalificatie uit de uitslag te halen als gevolg van een technische onregelmatigheid met de DRS.

Mocht de FIA accepteren dat Verstappen in strijd met de sportieve reglementen handelde, kan het hem met terugwerkende kracht nog op een tijdstraf voor de race op Interlagos komen te staan of een gridstraf in Qatar.

Op het Losail Circuit nabij Doha wordt dit weekend de volgende Formule 1-race gehouden.