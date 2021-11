Hakkinen: Blij dat stewards Max en Lewis lieten doorvechten in Brazilië

Hakkinen hoopt bovenal dat het F1-wereldkampioenschap 2021 niet beslist wordt achter de jurytafel. "De juiste weg om het kampioenschap te winnen is om hard, maar eerlijk te racen", schrijft hij in zijn column voor wedkantoor Unibet. "Mooie inhaalacties en zeges die worden beslist met een zwart-witgeblokte vlag. Ik wil niet dat ongelukken, straffen en afspraken bij de stewards het eindresultaat gaan bepalen!" Gelukkig kwamen er ook geen straffen van de stewards, aldus de wereldkampioen van 1998 en 1999. "Persoonlijk ben ik blij dat ze Max en Lewis lieten doorvechten, want beide wagens kwamen in dezelfde volgorde weer op de baan en er was geen schade."

'Max bereid om te pushen'

Voor Hakkinen was het snel duidelijk dat Max Verstappen het op zondag erg moeilijk zou krijgen met Lewis Hamilton. "Max was zeer snel in het middenstuk, het meer technische deel van de baan. Lewis was sterk op het lange stuk omhoog en daarna richting bocht 1, tot aan bocht 4. Zijn pakket was daar beter. Ik heb twee keer de Braziliaanse Grand Prix van pole-position gewonnen. De eerste en derde sector hebben de beste inhaalmogelijkheden. Maar daar moet je dan wel genoeg paardenkrachten en een goede afstelling voor hebben."

En dat had de Mercedes van Hamilton. De Brit moest na een indrukwekkende sprintrace, waarin hij zichzelf opwerkte van P20 naar P5, starten vanaf de tiende plek omdat Mercedes zijn motor had verwisselend. "Het zag er vanaf het begin niet naar uit dat de Red Bulls de Mercedes achter zich konden houden", aldus Hakkinen. "Lewis lag al gauw vierde. Toen Valtteri Bottas hem voorbij liet, gaf hem dat vrij baan richting de Red Bulls. Sergio Perez verdedigde zich goed tegen Lewis, maar het gevecht met Max zou er heel anders uit gaan zien. Max zit nu op de top van zijn carrière, leidt het WK en wil Lewis achter zich houden. Wat er gebeurde in bocht 4 van ronde 48 is een voorbeeld van hoe zeer Max bereid is om te pushen. Laat insturen voor een bocht is een eenvoudige manier om je rivaal te intimideren. Maar het kan ook leiden tot een botsing."

Herinneringen aan Spa 2000

Hakkinen betwijfelt of intimideren werkt bij Hamilton. "Hij houdt namelijk van een uitdaging. Het geeft hem extra focus. Ik was teamgenoot van Ayrton Senna en rivaal van Michael Schumacher, twee coureurs die er soms een zeer agressieve tactiek op nahielden. Er is een beroemde foto van mij in gesprek met Michael na de Grand Prix van België in 2000. Ik legde hem uit dat ik niet blij was met zijn manier van rijden. Ik houd van hard racen, maar dit moet wel op de baan gebeuren."

"Net als bij de diskwalificatie voor de sprintrace denk ik dat deze actie Lewis nog meer motivatie heeft gegeven. Toen Michael mij van de baan probeerde te drukken op Spa, was ik alleen nog maar meer vastberaden om hem in te halen. Dit resulteerde in de inhaalactie die iedereen zich nog herinnert."

'Voordeel 0,2 millimeter nihil'

Hamilton werd vrijdag uit de uitslag van de kwalificatie gehaald omdat het DRS-gat van zijn achtervleugel 0,2 millimeter groter was dan de 85 millimeter die is toegestaan. "Een zeer klein verschil en ook maar aan één kant van de vleugel; het middelste deel en de andere kant waren legaal", stelt de Fin. "De stewards wisten niet zeker of het team dit met opzet had gedaan." Zelf denkt de voormalig coureur van Lotus en McLaren dat het voordeel nihil was. "Het zou juist een handicap kunnen zijn geweest, want alle onderdelen van een F1-wagen moeten aerodynamisch gezien perfect zijn." Wanneer nader onderzoek is verricht naar het effect van het kleine verschil, ontvangt Hakkinen graag als eerste een telefoontje. "In een sport waarin het gaat om data, ben ik benieuwd wat er uit een analyse komt bij een DRS-gat aan één kant van de vleugel dat maar 0,2 millimeter groter is!"

Dat Mercedes woedend was over de diskwalificatie begrijpt Hakkinen. "Maar door Lewis naar de achterzijde van de grid te sturen voor de sprintrace, raakten hij en het team nog meer gemotiveerd. Ze hebben hun woede weten om te zetten in iets positiefs. Ze waren vastberaden om de sprintrace te benaderen als het eerste deel van een Grand Prix, met de race op zondag als volmaking van hun strategie. De beste manier om succesvol te zijn, is om je energie om te zetten in snelheid; dat weet je als coureur. Je schiet er niks mee op als je emotioneel wordt."