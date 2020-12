Hamilton in Groot-Brittannië geridderd door Queen Elizabeth

Hamilton werd afgelopen seizoen voor de zevende keer wereldkampioen, een evenaring van het record van Michael Schumacher. Bovendien ging de 35-jarige Brit de Duitser voorbij op de ranglijst van meeste Formule 1-overwinningen aller tijden. Daarnaast was Hamilton naast de baan nauw betrokken bij een campagne om de diversiteit in de sport te vergroten.

De erkenning volgt precies twaalf jaar nadat hij in 2008 zijn eerste wereldtitel veroverde en daaropvolgend de Order of the British Empire voor diensten aan de autosport ontving. Hamilton is de eerste actieve F1-coureur die de eer ten beurt valt. Eerder werden Jack Brabham (1978), Stirling Moss (2000) en Jackie Stewart (2001) al geridderd, maar dat gebeurde na hun actieve carrière. In de Formule 1 mogen verder de oprichters van het Williams F1-team Frank Williams en Patrick Head zich Sir noemen.

Eerder deze maand werd Hamilton in Groot-Brittannië voor de tweede keer in zijn carrière uitgeroepen tot sporter van het jaar en hij ontving – samen met Lionel Messi – de Laureus World Sports Award 2020. En op Circuit Silverstone werd het rechte stuk voor de pitstraat omgedoopt tot Hamilton Straight.

Het ridderschap van Hamilton hing al weken in de lucht, maar was niet helemaal onomstreden. Terwijl oud-coureurs als David Coulthard en Damon Hill zich hard maakten voor de erkenning, stelden critici dat Hamilton geen recht zou hebben op de titel omdat hij niet in Groot-Brittannië woont en er geen belasting zou betalen.

Stefano Domenicali, de nieuwe CEO van de Formule 1-organisatie, feliciteerde Hamilton direct. “Lewis is een echte gigant in onze sport en zijn invloed is enorm, zowel in als buiten de auto”, aldus de Italiaan. “Wat hij heeft bereikt is fenomenaal en er zit nog meer aan te komen. De Formule 1 feliciteert hem met deze welverdiende erkenning van zijn prestaties en we kijken er naar uit om hem in 2021 opnieuw te zien schitteren.”

