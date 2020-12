Top-tien Formule 1-coureurs van 2020 volgens Motorsport.com

Het Formule 1-seizoen 2020 was er één om niet snel te vergeten. Op de eerste plaats was er natuurlijk het coronavirus dat ervoor zorgde dat de eerste race in Melbourne te elfder ure werd afgeblazen. Het kampioenschap begon vervolgens pas in juli, waarna er een zwaar aangepast programma werd afgewerkt voor hoofdzakelijk lege tribunes. Voor het eerst werd er twee weken achter elkaar op hetzelfde circuit gereden en voor het eerst was er een raceweekend van twee dagen. Ook werden er banen aangedaan die in eerste instantie niet op de kalender stonden. Zo racete de Formule 1 voor het eerst op Mugello en Portimao en werd er in Bahrein op een experimentele lay-out gereden met Sergio Perez als verrassende winnaar. Maar ook de eerste zege van Pierre Gasly in de Italiaanse Grand Prix, de horrorcrash van Romain Grosjean op het circuit van Sakhir en de indrukwekkende overwinning van Lewis Hamilton in Turkije waarmee hij zijn zevende wereldtitel beklonk, zijn momenten die voor altijd in het collectieve geheugen van de Formule 1-fan gegrift staan.

Zoals gebruikelijk stelde de redactie van Motorsport.com na afloop van het seizoen eindrapporten op voor alle teams en coureurs aan de hand van cijfers die door de Formule 1-journalisten van deze site werden gegeven. De cijfers die aan de rijders zijn uitgedeeld, dienden ook als basis voor de volgende top-tien.

10. Lance Stroll

Lance Stroll mag dan misschien wel nooit van het imago van rijkeluiszoon afkomen, afgelopen seizoen trok hij meerdere malen op een positieve manier de aandacht. De Canadees eindigde op het podium in de Italiaanse Grand Prix en de tweede race in Bahrein. In Turkije verraste hij vriend en vijand door de pole-position te pakken en tijdens een behoorlijk deel van de race aan de leiding te gaan. Sterke vierde plaatsen waren er verder in Hongarije en Spanje. De redactie beoordeelde hem met een 6,5, goed voor de tiende plek in deze ranking.

9. Charles Leclerc

Ferrari kende een dramatisch seizoen in 2020. Toch werd Charles Leclerc tweede in de seizoensopener in Oostenrijk en derde in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Waar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een uitgebluste indruk maakte bij de Scuderia, haalde de Monegask doorgaans het maximale uit zijn SF1000. Aan het einde van het seizoen was hij echter ook een paar keer te onstuimig. In Turkije liep Leclerc het podium mis door een remfout in de laatste ronde. In de tweede race in Bahrein schakelde hij zichzelf en Max Verstappen kort na de start uit met een te opportunistische inhaalpoging bij de vierde bocht.

8. Lando Norris

Lando Norris heeft een prima tweede jaar bij McLaren achter de rug. De Brit pakte in de seizoensopener in Oostenrijk op spectaculaire wijze zijn eerste podium in de Formule 1 door aan het einde van de race met de snelste raceronde binnen vijf seconden van Lewis Hamilton, die een tijdstraf van vijf tellen aan zijn broek had, te komen. Norris maakte gedurende de rest van het jaar een solide indruk naast de meer ervaren Carlos Sainz Jr. en tekende ook voor bijna de helft van het aantal punten dat McLaren dit jaar aan de derde stek bij de constructeurs hielp.

7. Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr. was in Italië heel dicht bij zijn eerste overwinning. De Spanjaard, die McLaren voor 2021 verruilt voor Ferrari, finishte op Monza maar vier tienden achter de AlphaTauri van Pierre Gasly. Dat is één keer knipperen met je ogen. Sainz was in 2020 veelal aan de voorkant van het middenveld te vinden en toonde zich daarmee een solide kracht voor het team uit Woking. Hij had alleen aan het begin van het seizoen vaak niet het geluk aan zijn zijde in de races.

6. Daniel Ricciardo

Als je kijkt naar de eindstand bij de constructeurs, dan had Renault afgelopen seizoen de vijfde auto van het veld. Dat Daniel Ricciardo achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen en Sergio Perez vijfde is geworden bij de coureurs, zegt dan ook veel over hoe de Australiër het dit jaar heeft gedaan. De coureur uit Perth haalde constant het maximale uit zijn RS20 en bezorgde teambaas Cyril Abiteboul en passant een tattoo door een podiumplaats te pakken op de Nürburgring. Voor Renault was dit het eerste podium sinds de derde plek van Nick Heidfeld in de Maleisische Grand Prix van 2011. Twee races later stond Ricciardo opnieuw op het ereschavot: hij werd derde op het circuit van Imola. Volgend jaar moet Renault het zonder hem stellen, maar de Franse equipe heeft met Fernando Alonso een sterke vervanger klaarstaan.

5. George Russell

Dat George Russell een groot talent is, dat wisten we al een tijdje. Als je in je eerste jaar in de GP3 kampioen weet te worden en een jaar later datzelfde weet te doen in de Formule 2, dan heb je als coureur behoorlijk wat in je mars. Helaas was daar tijdens zijn debuutseizoen in 2019 weinig van terug te zien door de miserabele auto die bij Williams van de tekentafel was gerold. In 2020 was de wagen iets competitiever en imponeerde Russell door op de zaterdagen regelmatig in Q2 te komen. Hij onderstreepte zijn talent andermaal tijdens een invalbeurt bij Mercedes, nadat Lewis Hamilton positief getest was op corona. Russell kwalificeerde zich als tweede, kwam aan de kop bij de start en was lange tijd op weg naar de zege, totdat Mercedes een enorme blunder maakte bij de pitstops. De 22-jarige coureur uit King’s Lynn, die met een negende plek wel zijn eerste puntjes in de Formule 1 pakte, demonstreerde klaar te zijn voor een zitje bij een topteam, maar wacht in 2021 eerst nog een derde jaar bij Williams.

4. Pierre Gasly

Pierre Gasly was een jaar geleden de schlemiel toen hij na een half seizoen zijn stoeltje bij Red Bull Racing verloor aan Alexander Albon en teruggezet werd naar Toro Rosso, wat nu AlphaTauri is. Hij was geknakt, maar niet gebroken. Bij het team uit Faenza vond de Fransman zijn zelfvertrouwen terug en hij beloonde zichzelf met een tweede plaats in de voorlaatste race in Brazilië. In 2020 is de coureur uit Rouen min of meer verder gegaan met waar hij gebleven was. Hij bond voortdurend de strijd aan met de rijders van McLaren, Renault en Racing Point en kwam ook de Red Bull van Alexander Albon nog wel eens tegen op de baan. In Italië behaalde hij met hulp van een rode vlag voor een harde crash van Charles Leclerc en een 'stop and go' voor Lewis Hamilton een spectaculaire zege, waarna er al snel stemmen opgingen om hem nog tijdens het seizoen terug te promoveren naar Red Bull. Zover kwam het niet en ook in 2021 rijdt Gasly nog voor AlphaTauri, maar hij laat er geen misverstand over bestaan wat zijn uiteindelijke doel is: terug naar een auto waarmee hij voor de overwinningen kan meedoen.

3. Sergio Perez

Sergio Perez miste twee races als gevolg van een positieve coronatest, maar werd desondanks vierde in het rijderskampioenschap. De Mexicaan reed een ijzersterk seizoen bij Racing Point en bekroonde die met een overwinning in de Grand Prix van Sakhir. Ondanks zijn goede prestaties was het lange tijd onzeker of de 30-jarige coureur uit Guadalajara in 2021 nog wel op de grid zou staan. Begin september werd bekend dat Sebastian Vettel volgend jaar de teamgenoot is van Lance Stroll, ondanks dat Perez nog een lopend contract had bij de renstal uit Silverstone, die nu Aston Martin heet. De tegenvallende prestaties van Alexander Albon zijn uiteindelijk zijn redding geweest: volgend jaar mag Perez het proberen bij Red Bull Racing.

2. Max Verstappen

2020 moest het jaar worden waarin Red Bull en Max Verstappen voor de titel zouden strijden. Mercedes bleek echter opnieuw niet te kloppen. Aan Verstappen lag het niet: de Nederlander haalde steevast het onderste uit de kan. Het resulteerde in drie derde plekken, zes tweede plaatsen en twee knappe overwinningen. In de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone trok Verstappen aan het langste eind na bandenproblemen bij Mercedes. In Abu Dhabi versloeg hij de Zilverpijlen ‘fair and square’, nadat hij op zaterdag al de pole-position had gepakt. Of de zege in de seizoensafsluiter een voorbode is voor 2021 valt te bezien, Mercedes verlegde namelijk al vroeg de focus naar volgend seizoen. Verstappen heeft in elk geval bewezen klaar te zijn voor een titelstrijd. De bal ligt - wederom - bij Red Bull om hem een auto te geven waarmee hij vanaf de eerste race voor de zege - en daarmee ook de titel - mee kan doen.

1. Lewis Hamilton

Lewis Hamilton was ook in 2020 niet te stoppen. De Brit zegevierde in elf van de zeventien races, was tien keer de sterkste in de kwalificatie en liet ondertussen geen spaan heel van teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton was in ‘full control’ en sleepte zijn zevende Formule 1-titel in de wacht, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met Michael Schumacher. Titel nummer acht lonkt voor de coureur uit Stevenage, maar dan moet er uiteraard eerst nog wel even een handtekening worden gezet onder dat nieuwe Mercedes-contract.