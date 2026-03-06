Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Cadillac F1-coureur Pérez: "Sinds Barcelona kampen we met dezelfde problemen"

Sergio Pérez baalt ervan dat Cadillac op de vrijdag in Australië te kampen had met technische problemen, waardoor hij maar zestien ronden kon rijden.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Sergio Perez, Cadillac F1 Team

Foto door: Joe Portlock / Getty Images

Voor het nieuwe Formule 1-team van Cadillac draait het eerste seizoen vooral om leren. De eerste lessen zijn al geleerd op de eerste vrijdag van het seizoen 2026. Op Albert Park kampte het team namelijk met de nodige problemen. Zo vielen er spiegels van beide auto's en spinde Sergio Pérez in de eerste vrije training omdat er te hard op de motor werd afgeremd. 

In de tweede vrije training kwam Pérez amper in actie. Hij moest de eerste minuten aan zich voorbij laten gaan omdat het team het vermoeden had dat er een sensorprobleem was. Uiteindelijk bleek er aan het einde van VT1 een probleem met het brandstofsysteem te zijn, waardoor Pérez de start van VT2 miste. Toen hij in de slotfase wel naar buiten reed, zat zijn sessie er alsnog na twee ronden op vanwege een hydraulisch probleem.

Lees meer:

"Nee, het was vandaag geen gemakkelijke dag", blikt Pérez terug op de vrijdag in Australië, waar hij een P20 en P22 achter zijn naam zag staan. "We hadden veel problemen, veel kleine dingen die we moeten oplossen. Hopelijk kunnen we morgen een veel soepelere dag hebben. Dat zou ideaal zijn voor ons."

Problemen sinds Barcelona

Pérez geeft toe dat dit soort kinderziektes erbij horen, zeker bij een nieuw project, al had hij ook gehoopt dat enkele zaken van de shakedown in Barcelona en wintertests in Bahrein verholpen zouden zijn. "Ik denk ook dat we zelf nog wat werk te doen hebben, omdat we sinds Barcelona met vergelijkbare problemen zitten. Ik verwacht dat we morgen echt een stap vooruit kunnen zetten. Hopelijk hebben we dan een veel betere dag", aldus Pérez.

De rondetijden van Cadillac ogen tot nu toe niet competitief. Valtteri Bottas was twee keer de snelste Cadillac-coureur, maar gaf in VT1 3,7 seconden toe op snelste man Charles Leclerc en was in VT2 3,9 seconden langzamer dan Oscar Piastri. Volgens Pérez is dit echter een vertekend beeld. 

"Ik heb eigenlijk geen echte ronde kunnen rijden", benadrukt hij dat er meer potentie in de auto zit. "De ronde die ik reed was met de verkeerde energie-inzet. Ik heb alleen één ronde op de softs gereden. Ik heb verder niet echt kunnen rijden. Hopelijk kunnen we alles oplossen en morgen een veel betere dag hebben."

Bekijk: F1-update: Max Verstappen ziet nog enig werk bij Red Bull, Newey deelt meer details over Honda

