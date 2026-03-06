Ocon na eerste F1-sessies: "Mijn hoofd ontploft van alle informatie in de auto"

Esteban Ocon heeft een drukke eerste dag van het Grand Prix-weekend achter de rug. De Fransman stapte voor het eerst dit seizoen tijdens een raceweekend in de auto en merkte direct hoeveel informatie er tegenwoordig op een coureur afkomt. "Mijn hoofd gaat nog ontploffen van alle informatie die er rondgaat", lachte hij na afloop van de vrijdagtrainingen.

Volgens Ocon is het wennen om alles tegelijk te verwerken. "Er gebeurt enorm veel”, vertelde hij. “Er zijn zoveel details en complicaties. Eerlijk gezegd gaat mijn hoofd nu al ontploffen van hoeveel informatie er is. Het is veel om te verwerken, maar dat is nu eenmaal wat we als coureurs moeten doen."

De Fransman vond het interessant om de auto op een ander circuit te ervaren dan tijdens eerdere tests. Toch ziet hij nog verschillende punten waarop verbetering mogelijk is. "Qua balans was het een beetje wisselend, met een paar kleine details die we nog moeten verbeteren."

Ocon: "Er valt nog veel te winnen en op dit moment is het niet erg gemakkelijk om te rijden." Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Veel winst te behalen

Het grootste aandachtspunt ligt volgens Ocon echter bij het energiemanagement. Dat onderwerp werd vooraf al gezien als een van de belangrijkste thema’s van de eerste trainingsdag en ook bij zijn team blijkt daar nog veel winst te boeken.

"Wat het beheer en de inzet van energie betreft, moeten we duidelijk nog veel optimaliseren. Er valt op dat vlak veel te winnen en op dit moment is het niet erg gemakkelijk om te rijden. Er valt dus nog veel te halen als we dit samen met de ingenieurs en ook met het rijden kunnen maximaliseren. We zullen zien hoe het morgen verloopt."

Toch wil de Fransman zich niet blindstaren op één specifiek probleem. Hoewel energiemanagement veel aandacht krijgt, benadrukt hij dat de basis van de auto eveneens cruciaal blijft.

“Gelukkig voelt onze auto qua balans redelijk goed aan”, zei Ocon. “Er zijn kleine dingen om te verbeteren, maar we zitten niet mijlenver weg. Als dit de auto van vorig jaar was geweest, zou het een heel ander verhaal zijn en veel moeilijker."

Daardoor heeft het team volgens hem meer ruimte om zich op specifieke verbeterpunten te richten. "We kunnen ons meer concentreren op één ding, en dat is positief. Maar we mogen de rest niet vergeten. Je moet je comfortabel voelen in de auto en het maximale uit de banden halen. We moeten ons echt op de basis blijven richten.”

Ocon tempert het optimisme rond Haas

Hoewel de eerste indruk redelijk positief is, wil Ocon nog geen harde conclusies trekken over het pakket van zijn team. Volgens hem is de vrijdag daarvoor simpelweg te vroeg.

"Het is pas vrijdag", benadrukt hij. "Het is pas de eerste dag. De omstandigheden zijn goed, de lucht is blauw; gisteren waaide het een beetje, maar niet te veel. Laten we afwachten. We moeten ook kijken hoe het op andere circuits in de loop van het seizoen gaat. Laten we ons eerst concentreren op morgen en kijken hoe het gaat."

Bekijk: F1-update: Max Verstappen ziet nog enig werk bij Red Bull, Newey deelt meer details over Honda