Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?
Formule 1 GP van Australië

Ocon na eerste F1-sessies: "Mijn hoofd ontploft van alle informatie in de auto"

Esteban Ocon kende een intensieve eerste dag van het Grand Prix-weekend in Melbourne. De Fransman zegt dat er nog veel winst te halen valt wat betreft de energiemanagement, maar wil eerst de basis op orde hebben.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon heeft een drukke eerste dag van het Grand Prix-weekend achter de rug. De Fransman stapte voor het eerst dit seizoen tijdens een raceweekend in de auto en merkte direct hoeveel informatie er tegenwoordig op een coureur afkomt. "Mijn hoofd gaat nog ontploffen van alle informatie die er rondgaat", lachte hij na afloop van de vrijdagtrainingen.

Volgens Ocon is het wennen om alles tegelijk te verwerken. "Er gebeurt enorm veel”, vertelde hij. “Er zijn zoveel details en complicaties. Eerlijk gezegd gaat mijn hoofd nu al ontploffen van hoeveel informatie er is. Het is veel om te verwerken, maar dat is nu eenmaal wat we als coureurs moeten doen."

De Fransman vond het interessant om de auto op een ander circuit te ervaren dan tijdens eerdere tests. Toch ziet hij nog verschillende punten waarop verbetering mogelijk is. "Qua balans was het een beetje wisselend, met een paar kleine details die we nog moeten verbeteren."

Ocon:

Ocon: "Er valt nog veel te winnen en op dit moment is het niet erg gemakkelijk om te rijden."

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Veel winst te behalen

Het grootste aandachtspunt ligt volgens Ocon echter bij het energiemanagement. Dat onderwerp werd vooraf al gezien als een van de belangrijkste thema’s van de eerste trainingsdag en ook bij zijn team blijkt daar nog veel winst te boeken.

"Wat het beheer en de inzet van energie betreft, moeten we duidelijk nog veel optimaliseren. Er valt op dat vlak veel te winnen en op dit moment is het niet erg gemakkelijk om te rijden. Er valt dus nog veel te halen als we dit samen met de ingenieurs en ook met het rijden kunnen maximaliseren. We zullen zien hoe het morgen verloopt."

Toch wil de Fransman zich niet blindstaren op één specifiek probleem. Hoewel energiemanagement veel aandacht krijgt, benadrukt hij dat de basis van de auto eveneens cruciaal blijft.

“Gelukkig voelt onze auto qua balans redelijk goed aan”, zei Ocon. “Er zijn kleine dingen om te verbeteren, maar we zitten niet mijlenver weg. Als dit de auto van vorig jaar was geweest, zou het een heel ander verhaal zijn en veel moeilijker."

Daardoor heeft het team volgens hem meer ruimte om zich op specifieke verbeterpunten te richten. "We kunnen ons meer concentreren op één ding, en dat is positief. Maar we mogen de rest niet vergeten. Je moet je comfortabel voelen in de auto en het maximale uit de banden halen. We moeten ons echt op de basis blijven richten.”

Ocon tempert het optimisme rond Haas 

Hoewel de eerste indruk redelijk positief is, wil Ocon nog geen harde conclusies trekken over het pakket van zijn team. Volgens hem is de vrijdag daarvoor simpelweg te vroeg.

"Het is pas vrijdag", benadrukt hij. "Het is pas de eerste dag. De omstandigheden zijn goed, de lucht is blauw; gisteren waaide het een beetje, maar niet te veel. Laten we afwachten. We moeten ook kijken hoe het op andere circuits in de loop van het seizoen gaat. Laten we ons eerst concentreren op morgen en kijken hoe het gaat."

Bekijk: F1-update: Max Verstappen ziet nog enig werk bij Red Bull, Newey deelt meer details over Honda

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Vorig artikel Mekies over Red Bulls lastige vrijdag in Melbourne: "Zitten midden in de leerfase"
Volgend artikel Cadillac F1-coureur Pérez: "Sinds Barcelona kampen we met dezelfde problemen"

Beste reacties

Meer van
Jules de Graaf

Teams vrezen chaos in kwalificatie GP Australië door nieuwe F1-auto’s

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Teams vrezen chaos in kwalificatie GP Australië door nieuwe F1-auto’s

FIA past F1-richtlijnen voor coureurs aan na overleg in Qatar

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
FIA past F1-richtlijnen voor coureurs aan na overleg in Qatar

FIA past F1-richtlijnen voor coureurs aan na overleg in Qatar

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
FIA past F1-richtlijnen voor coureurs aan na overleg in Qatar

Mekies over Red Bulls lastige vrijdag in Melbourne: "Zitten midden in de leerfase"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Mekies over Red Bulls lastige vrijdag in Melbourne: "Zitten midden in de leerfase"
Meer van
Esteban Ocon

Ocon laakt overtake-modus: "Inhalen in de Formule 1 lijkt nu lastiger"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Ocon laakt overtake-modus: "Inhalen in de Formule 1 lijkt nu lastiger"

Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden
Meer van
Haas F1 Team

Waarom Melbourne "slechtst mogelijke scenario" kan zijn volgens Bearman

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Waarom Melbourne "slechtst mogelijke scenario" kan zijn volgens Bearman

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Bearman openhartig na eenzaam F1-rookieseizoen. "Van het ene uiterste naar het andere"

Formule 1
Formule 1
Bearman openhartig na eenzaam F1-rookieseizoen. "Van het ene uiterste naar het andere"

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Bekijk meer