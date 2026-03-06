"We staan eerlijk gezegd nog steeds voor verrassingen", geeft Red Bull-teambaas Laurent Mekies toe. "Het voelt alsof we aan het begin staan van een lange weg om deze auto echt te leren kennen. Het is één ding om te testen op hetzelfde circuit met één auto, maar iets heel anders om hier te zijn met deze zeer, zeer korte sessies en met twee auto’s tegelijk. Er valt dus enorm veel te leren – zowel aan het chassis als aan de power unit – en daar hebben we ons vandaag vooral op gericht."

Ondanks dat leerproces verliep de eerste vrije training soepel voor de Oostenrijkse renstal. In de tweede sessie ging het minder voorspoedig: Verstappen eindigde als zesde, terwijl teamgenoot Isack Hadjar de negende tijd noteerde.

Jammer, maar nog geen reden tot paniek, stelt Mekies: "We proberen ons vooral op onszelf te concentreren. We hebben al genoeg te doen. Pas later in het weekend zullen we ook naar de andere teams gaan kijken."

Er uithalen wat er in zit

Volgens Mekies zijn de vrije trainingen cruciaal om zo veel mogelijk informatie te verzamelen in korte tijd.

"Een dag als vandaag is enorm intensief. Het wordt veel, veel meer werk. Er zijn nog zoveel zaken die we op deze auto’s – zowel aan de chassis- als aan de PU-kant – eigenlijk nog volledig aan het ontdekken zijn, terwijl we maar een beperkte hoeveelheid data hebben. Je probeert dus echt elk stukje informatie uit dat beperkte aantal ronden te halen.

"Vandaag is heel anders dan een vrijdag aan het einde van vorig jaar. Het gaat er nu om zoveel mogelijk uit het leerproces te halen. Zoals we zeggen: dit jaar is een ontwikkelingsrace en een leerproces. Je moet snel leren, je aanpassen en uiteindelijk ook snel ontwikkelen. Maar op dit moment zitten we nog midden in de leerfase.”

Max Verstappen had een mindere tweede vrije training. "Er ligt nog veel werk voor ons", zegt Mekies. Foto door: Paul Crock / AFP via Getty Images

Mekies tevreden over Hadjar

Over het optreden van Hadjar is Mekies positief. De Fransman eindigde in de eerste vrije training slechts één plek (minder dan een seconde) achter Verstappen en stond in de tweede training drie plaatsen achter zijn teamgenoot Max Verstappen.

"Hij heeft het in eerste instantie heel goed gedaan. Ik denk dat hij een solide dag had. Melbourne is nooit een makkelijk circuit voor een eerste race met een nieuw team, maar hij deed het goed. Hij leert samen met ons. Er is nog veel werk te doen, maar vanuit rijdersperspectief heeft hij gedaan wat van hem verwacht werd. Hij heeft data verzameld, korte runs gereden, lange runs gedaan en nu is het tijd voor analyse."

Problemen voor Verstappen in FP2

Toch staat Red Bull nog voor lastige vraagstukken. In de tweede vrije training viel de auto van Verstappen stil aan het einde van de pitstraat, waarna de RB door de monteurs terug naar de garage moest worden geduwd.

"Ja, we hebben in het eerste deel van FP2 behoorlijk wat tijd verloren met Max. Je hebt gezien dat we lange tijd met de auto stilstonden voordat we hem weer aan de praat kregen. Dat hoort een beetje bij het avontuur met de nieuwe reglementen. Er zijn veel van dit soort dingen waar we doorheen zullen gaan, terwijl we proberen te begrijpen wat er gebeurt en hoe we het kunnen oplossen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gelukkig konden de jongens het probleem uiteindelijk identificeren en verhelpen, waardoor hij weer de baan op kon. Maar er ligt nog veel van dit soort leerwerk voor ons."

Op de vraag wat met de nieuwe reglementen de grootste uitdaging vormt dit weekend, antwoordt Mekies: "Eigenlijk alles. Het gaat niet zozeer om dit specifieke circuit, maar meer om ons begrip van de auto en de power unit, dat nog erg, erg beperkt is. Na zes dagen testen in Bahrein begin je een soort balans te vinden, maar hier begint alles weer vanaf nul en blijven we verder leren."

