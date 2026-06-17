Nog voordat de moderne Formule 1 eind augustus neerstrijkt op Circuit Zandvoort, staat de Noord-Hollandse baan dit weekend volledig in het teken van de autosportgeschiedenis. Tijdens de Historic Grand Prix, die van 19 tot en met 21 juni wordt gehouden, komen tientallen jaren racehistorie samen op het circuit in de duinen. Van klassieke Formule 1-bolides tot Le Mans-prototypes en iconische toerwagens: voor liefhebbers van historische autosport valt er drie dagen lang meer dan genoeg te ontdekken.

De grootste blikvanger blijft ongetwijfeld de klasse Masters Racing Legends. Hier verschijnen Formule 1-auto's uit de periode 1966 tot en met 1985 aan de start, het tijdperk van onder meer de Cosworth DFV-motor, grondeffectwagens en kleurrijke sponsorliveries. Het zijn auto's uit de jaren van legendes als James Hunt, Niki Lauda en Mario Andretti, die op Zandvoort opnieuw tot leven komen.

Wie nog verder terug in de tijd wil, kan terecht bij de Historic Grand Prix Cars. Deze klasse brengt Formule 1-machines uit de periode 1947 tot 1965 naar het circuit. Daarmee krijgen bezoekers een uniek inkijkje in de pioniersjaren van de koningsklasse, van de karakteristieke sigaarvormige racers uit de jaren vijftig tot de eerste generatie meer gestroomlijnde F1-auto's.

Ook liefhebbers van endurance-racen komen ruimschoots aan hun trekken. In de Masters Sports Car Legends verschijnen Le Mans-auto's uit de jaren zestig en zeventig op de baan. Van brute Lola-prototypes met Amerikaanse V8-motoren tot lichte Chevron-racers: deze klasse laat zien hoe divers de langeafstandsracerij destijds was.

Daarnaast is er de Masters GT Trophy, waarin GT4-auto's en diverse GT- en cupwagens uit de periode 2007 tot 2018 opnieuw de strijd aangaan. Daarmee vormt deze klasse een brug tussen historische en relatief moderne autosport.

Historic Grand Prix Zandvoort Foto door: Circuit Zandvoort

Verder staan onder meer de Masters Gentlemen Drivers, Formula 2 Classic Interseries, Formula 3 Classic Interseries, Super Sixties Racing, Tourenwagen Legenden en het Nederlandse kampioenschap HARC 82-90 op het programma. Vooral de Tourenwagen Legenden spreken tot de verbeelding met voormalige DTM-auto's uit de jaren negentig en begin jaren 2000.

De Historic Grand Prix draait echter niet alleen om de races. Op zaterdag en zondag krijgen bezoekers met een speciaal ticket toegang tot de populaire Grid Walk, waarbij zij tussen de historische Formule 1-auto's over de startgrid kunnen wandelen vlak voor de race. Op vrijdagavond trekt bovendien een parade van ruim honderd historische race- en sportwagens vanaf het circuit naar het centrum van Zandvoort.

Met een combinatie van historische raceklassen, demonstraties, paddocktoegang, muziek en foodcourts is de Historic Grand Prix inmiddels uitgegroeid tot het grootste historische autosportevenement van Nederland. Voor wie ooit wilde zien, horen én ruiken hoe de autosport van vroeger voelde, is er komend weekend nauwelijks een betere plek denkbaar dan Circuit Zandvoort.

Ook het circuit zelf is een historisch monument

Historische Formule 1-auto's, Le Mans-prototypes en iconische toerwagens vormen dit weekend de hoofdrolspelers van de Historic Grand Prix. Maar minstens zo bijzonder als de auto's zelf is het decor waarin zij rijden. Circuit Zandvoort is immers niet alleen een racebaan, maar ook een levend stukje autosportgeschiedenis.

Het circuit werd geopend in 1948 en maakte in 1952 voor het eerst deel uit van het officiële Formule 1-wereldkampioenschap. Grote namen als Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Niki Lauda, James Hunt en Alain Prost schreven er later hun naam op de erelijst van de Grand Prix van Nederland.

Wat Zandvoort altijd onderscheidde van veel andere circuits, is de natuurlijke ligging in de duinen. De baan slingert door het Noord-Hollandse landschap met hoogteverschillen, blinde bochten en snelle doordraaiers die nauwelijks ruimte laten voor fouten. Vooral de Tarzanbocht en Scheivlak groeiden uit tot legendarische namen binnen de autosport.

Sinds de terugkeer van de Formule 1 in 2021 kreeg het circuit bovendien een ingrijpende modernisering. Daarbij bleven het karakter en de klassieke lay-out behouden, maar werden onder meer de kombochten Hugenholtzbocht en Arie Luyendijkbocht aangelegd. Met hellingshoeken tot ongeveer 18 à 19 graden behoren ze tot de meest opvallende bochten in de internationale autosport.

Juist tijdens de Historic Grand Prix komt die combinatie van oud en nieuw extra goed tot zijn recht. Terwijl historische Formule 1-auto's, Le Mans-prototypes en DTM-legendes over het asfalt razen, rijden zij op hetzelfde circuit waar tientallen jaren autosportgeschiedenis samenkomen. Voor veel liefhebbers is dat minstens zo bijzonder als de auto's zelf.