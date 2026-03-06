F1-stewards berispen Russell voor incidenten op vrijdag GP Australië

De eerste dag van het nieuwe Formule 1-seizoen leverde twee onderzoeken op naar het rijgedrag van George Russell. Hij klokte tijdens de tweede vrije training voor de GP van Australië weliswaar de derde tijd, maar toch waren er twee momenten die hem in de problemen brachten.

Het opvallendste voorval was de botsing die Russell bij de start van de tweede training in de pits had met Arvid Lindblad. De debutant van Racing Bulls reed al in de fast lane en reed over de voorvleugel van Russell toen die probeerde om zijn bolide ervoor te gooien. Daar was niet voldoende ruimte voor en dus had de Mercedes-coureur moeten wachten op een moment dat er wel ruimte was om de fast lane te betreden, zo oordeelden de stewards.

Om die reden hebben de stewards Russell meteen zijn eerste reprimande van het F1-seizoen gegeven. "In dit geval had de botsing voorkomen kunnen worden als auto 63 [Russell] gepaste actie had ondernomen. Daarom delen we als straf een reprimande uit aan de coureur van auto 63", melden de stewards naar aanleiding van hun onderzoek in een verklaring.

Russell moest zich bij de stewards echter ook verantwoorden voor een ander incident tijdens de tweede oefensessie in Melbourne. Ditmaal ging het om een oefenstart die hij maakte. De wedstrijdleider heeft in de aanloop naar het raceweekend gridplaatsen gemaakt op punten waar die proefstarts gemaakt mogen worden, maar Russell nam bij zijn oefening niet plaats op een van deze aangewezen gridplaatsen.

De stewards hebben Russell uiteindelijk een waarschuwing gegeven voor het maken van een oefenstart op de verkeerde plaats. Dat komt overeen met eerdere oordelen van de wedstrijdleiding bij vergelijkbare kwesties. Het argument van Russell dat de gridplaatsen voor de proefstarts slecht zichtbaar waren vanwege de laagstaande zon, bracht de stewards uiteindelijk niet op andere gedachten.

Colapinto vrijgesproken van onnodig langzaam rijden

De stewards oordeelden dat Franco Colapinto veilig handelde en deelden dus geen straf uit. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De FIA-stewards hadden het druk na afloop van de tweede vrije training in Melbourne, want ze kregen ook bezoek van Franco Colapinto. De Argentijn kreeg een onderzoek aan de broek vanwege vermeend onnodig langzaam rijden op start-finish. Uiteindelijk besloten de stewards echter geen straf uit te delen aan Colapinto, die een goede verklaring had voor zijn lage snelheid.

Werkgever Alpine gaf Colapinto namelijk de opdracht om langzaam aan de linkerkant van de baan te blijven rijden, omdat zijn auto te maken kreeg met een valse neutraal. Als hij echt was stilgevallen, dan had hij zijn auto aan de linkerkant bij een opening in de baanafzetting kunnen parkeren. Met deze verklaring in gedachten oordeelden de stewards dat er niet op een onveilige manier gehandeld werd door Colapinto, waardoor er geen verdere actie werd ondernomen.

