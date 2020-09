Seidl: "McLaren was het tweede beste team in Monza"

McLaren scoorde in Monza dertig punten bij de constructeurs, drie meer dan winnaars AlphaTauri en 13 meer dan Mercedes. In een spectaculaire wedstrijd werd Sainz tweede voor McLaren, Norris was vierde. Er zat voor McLaren nog meer in. Sainz en Norris reden lang op P2 en P3 achter leider Hamilton. Na de onderbreking slaagde Sainz er niet in om de uiteindelijke winnaar Pierre Gasly in te halen en zijn eerste overwinning binnen te halen.

Sainz was achteraf ondanks zijn beste resultaat ooit toch ontgoocheld omdat hij voor de zege wilde gaan. Die gemengde gevoelens waren er ook bij teambaas Seidl. "Er was een heel korte periode van ontgoocheling", vertelde Seidl op vraag van Motorsport.com. "We kunnen veel positieve dingen meenemen, want uiteindelijk hebben we heel belangrijke punten voor het constructeurskampioenschap gescoord. Het belangrijkste is dat we een heel competitieve wagen hadden. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we na Mercedes de tweede kracht waren. Dat was geweldig om te zien, want dat was andermaal een bevestiging dat we goed hebben gewerkt aan de wagen. Ook qua executie en strategie hebben we grote vorderingen gemaakt in het team. Als Valtteri Bottas geen probleem had gehad bij de start, dan waren we derde en vierde gefinisht."

Volgens Seidl was Sainz een stuk sneller dan Gasly, maar was het verschil in snelheid niet genoeg om in de vuile lucht de Fransman van AlphaTauri te bestoken. "Zoals we hebben gezien is er een enorm verschil tussen een vrije baan of niet. Ik denk dat we duidelijk een snellere wagen hadden dan AlphaTauri. Daarom konden we snel het gat met Pierre dichten. Maar inhalen is nog een heel ander verhaal door de vuile lucht. Pas in de laatste ronde raakte hij binnen DRS-bereik, ondanks het feit dat Carlos echt alles gaf wat hij in zich had. Ik denk dat we in Spa al zagen dat ons pakket met minder downforce competitief was. Maar we moeten Pierre en AlphaTauri feliciteren. Zij deden het geweldig en verdienden het om de race te winnen."

Met medewerking van Jonathan Noble

