F1-interview Kubica: "Mijn verleden laat zien dat niets onmogelijk is"

We spreken Kubica op het TT Circuit Assen, daar waar de DTM afgelopen weekend voor een tweede maal op bezoek was. De coureur uit Kraków draait zijn rondjes tegenwoordig in de Duitse merkenklasse, al is dat nog geen grandioos succes gebleken. Het humeur van de Pool heeft er echter niet onder te lijden, Kubica blijft even monter en vriendelijk. Poolse fans die bij de poort van het TT Circuit wachten, worden op hun wenken bediend en ook de aanwezige pers - door corona beperkt in aantal - komt aardig aan z'n trekken.

Zo dienen exclusieve interviews in coronatijd eigenlijk plaats te vinden in de zogenaamde 'unmixed zone' maar heeft Kubica een heel ander plan. Hij zwaait de deur van zijn ART-truck open en nestelt zich comfortabel op de bank. "Het is eigenlijk best grappig om hier te zijn, moet ik om te beginnen zeggen. Een compleet nieuw circuit voor mij, dat gebeurt niet vaak meer als je al twintig jaar in de professionele racerij zit. Ik denk sowieso dat dit pas mijn tweede keer in Nederland is, na de Masters of Formula 3 in Zandvoort." Dat circuit in de duinen roept ook meteen herinneringen op bij Kubica. "Zandvoort is echt nog zo'n old-school circuit, ik kan me uit de F3-tijd nog wel herinneren hoe smal het daar is. Toen ik hoorde dat F1 daar terugkeert, dacht ik meteen 'poeh, dat is andere koek'. Ik heb al wel beelden gezien van de verbouwing, maar de smalste stukken zijn nog precies net zo als toen. Als je bedenkt hoe breed de Formule 1-auto's tegenwoordig zijn, dat wordt nog wat..."

Extra trainingen in 2020 voor Alfa of nog meer dan dat?

Maar goed, naast gesprekken over Nederland en wat misère in de DTM gaat het al rap over de koningsklasse van de autosport. Hoe kan het ook anders, Kubica heeft immers nog steeds een voet tussen de deur bij de Formule 1 als testcoureur van Alfa Romeo. Hij heeft tot dusver drie vrije trainingen afgewerkt in 2020 en volgens de hoofdrolspeler ligt er nog wel meer in het verschiet. "Ja, ik weet in ieder geval dat ik nog meer vrije trainingen zal doen, alleen weet ik nog niet bij welke Grands Prix", zo bevestigt hij in gesprek met Motorsport.com. "De situatie is heel veranderlijk door corona en de volledige F1-kalender is ook nog maar net bevestigd. Het team wil op basis daarvan eerst het één en ander evalueren, ook afhankelijk van onze doelen en hoe de races verlopen. Maar daarna stap ik inderdaad nog wel in de auto voor wat sessies."

Onder normale omstandigheden blijft het daar in 2020 bij, maar ja corona hè. Nico Hülkenberg kan er inmiddels over meepraten en als Antonio Giovinazzi of Kimi Raikkonen positief test op COVID-19 is Kubica de aangewezen man om in de Alfa C39 te stappen. "Of ik daar klaar voor ben? Nou ja, als test- en reservecoureur moet je wel hè. In deze rol moet je altijd klaar zijn, al is het zeker niet makkelijk om zomaar in te stappen. Dat hebben we ook aan Nico gezien. Hij deed het geweldig hoor, maar we hebben toch gezien dat het eerste weekend niet makkelijk was. Mensen vergeten ook vaak dat autosport een echte sport is, oefening baart ook hier kunst", legt de enkelvoudig GP-winnaar uit. "Ik kan trouwens niet zeggen dat ik hoop een kans te krijgen, want zou betekenen dat er iets met een andere coureur gebeurt en dat gun ik niemand. Tegelijkertijd bestaat dat risico nu wel en kunnen we inderdaad in zo'n situatie komen."

Hoop op F1-rentree niet vervolgen, trots op bizarre loopbaan

Voor 2020 is het perspectief voor Kubica dus helder: DTM, wat vrije trainingen in F1 en eventueel nog een invalbeurt. Maar hoe staat het met de toekomst, mikt Kubica op nog een nieuwe terugkeer op het hoogste niveau of is het boek der Formule 1 dicht? "Mijn verleden heeft me geleerd dat je niets uit kunt sluiten. En ook dat niets onmogelijk is", lacht de Orlen ART-coureur. Hij duidt hiermee vanzelfsprekend op zijn rallycrash in februari 2011. Voor dat jaar werd Kubica in verband gebracht met Ferrari, maar zou hij nog 'gewoon' een jaar bij Renault afwerken nadat Felipe Massa het vege lijf wist te redden en contractverlenging kreeg. Voor Kubica lag de nadruk echter op 'zou' aangezien de gevolgen van die ene rotklap in zijn Škoda Fabia alom bekend zijn.

Wat volgde waren talloze operaties, een langdurige revalidatie en bovenal een onwaarschijnlijke F1-comeback. Een met recht klassieke F1-comeback zelfs. Het terugkeren valt in retrospect de grootste prestatie uit Kubica's loopbaan te noemen. Een teken van talent, maar nog veel meer van wilskracht. "Dat ik op de één of andere manier toch nog terug ben gekomen in de Formule 1 blijft bijzonder voor mij, ook nu nog. Natuurlijk werd het vorig jaar allemaal wat gemaskeerd door de algehele problemen bij Williams, maar als je de resultaten even buiten beschouwing laat dan blijft het heel speciaal dat ik twee periodes in F1 heb kunnen afwerken. Ik maakte mijn debuut al in 2006 en om dan jaren later nog eens terug te keren, dat koester ik eigenlijk best wel."

Het geeft aan dat zijn F1-carrière, ondanks dat het nog zoveel mooier had kunnen zijn, wel aardig compleet is. Maar hoe zit het dan tot slot voor de toekomst? "Mijn verleden heeft mij, en hopelijk niet alleen mij, geleerd om nooit nooit te zeggen, zelfs niet na zo'n zwaar ongeluk. De toekomst is nou eenmaal niet te voorspellen. Tegelijkertijd moet je realistisch blijven en zijn de kansen schaars." Daar komt bij dat Kubica met de kennis van nu niet zomaar alles met beide handen aangrijpt en overal instapt. "Als er een kans komt, zal ik die eerst goed evalueren. Ik wil niet nog een keer terugkomen om alleen maar achteraan te rijden, dat heeft voor mij geen zin meer", duidt hij op de malaise bij Williams. "Ik sluit het dus niet uit, maar als er geen nieuwe kans meer komt dan is het gezien mijn carrière ook niet het einde van de wereld. That's racing."

