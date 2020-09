Verstappen reed recent op Mugello: “Echt een geweldig circuit”

De Formule 1 is komend weekend voor het eerst te gast op Mugello, dat in 2012 al wel gastheer was van een testsessie. Van de huidige coureurs kwam dus slechts een select gezelschap al eens met F1-materiaal op het circuit in actie, terwijl alleen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel met redelijk recent materiaal op het Toscaanse circuit hebben gereden. In zijn competitieve carrière heeft Max Verstappen nog geen race gereden op Mugello, maar recent heeft hij wel een voorproefje gehad van het snelle, bochtige circuit. “Ik heb er nooit geracet, maar ik heb er recent wel gereden en het is echt een geweldig circuit”, vertelt hij in zijn voorbeschouwing op de GP van Toscane.

“Het is een uniek circuit en niet echt gelijk aan een andere baan op de kalender. In een Formule 1-auto gaat het supersnel en dat is de voornaamste factor waar we rekening mee moeten houden”, vervolgt Verstappen zijn verhaal. Inhalen gaat er niet makkelijk worden volgens de Red Bull Racing-coureur, maar het wordt volgens hem wel een genot voor de coureurs om er te rijden. De snelle bochten en naar verwachting hoge temperaturen gaan het wel een zware race maken voor de banden, verwacht Verstappen.

“Het is ook een nieuwe uitdaging om te zien hoe je gaat presteren zonder voorbereiding of kennis op de baan in een F1-auto”, vervolgt de Nederlander zijn verhaal. “Het is ook een goede test voor zowel het team als de coureurs. De engineers hebben al veel simulatorwerk gedaan, we hebben ons op de best mogelijke manier voorbereid maar we hebben op het circuit nog wel veel te finetunen. Dat is normaal, maar het maakt de vrijdag wel belangrijker.” Naar aanleiding van de ronden die Verstappen recent op het Italiaanse circuit heeft gereden zegt hij dat “alle snelle bochten, vooral bochten 1 en 2” zijn favoriete deel van het circuit zijn.

Op Mugello gaat Verstappen ook proberen om revanche te nemen voor de mislukte Grand Prix van Italië van afgelopen weekend. Na 30 ronden kwam de race van de Red Bull-rijder tot een einde nadat het team een probleem constateerde in de krachtbron. Hij werd uit voorzorg naar de pits gehaald, om falen van de motor te voorkomen. Het was de tweede uitvalbeurt van 2020 voor Verstappen, die een slecht weekend daarmee op een vervelende manier afsloot. Op Mugello hoopt hij op beterschap. “Het gaat supersnel en heel leuk worden in een F1-auto, en hopelijk eindigt ons weekend op een veel betere manier dan vorig weekend.”

Onboard met Giancarlo Fisichella over Mugello: