Bottas loopt in op Hamilton maar spreekt van gemiste kans

Bottas liep op de Italiaanse hogesnelheidstempel drie punten in op zijn teammakker. De achterstand bedraagt daardoor nog altijd 47 punten. De Fin had echter kunnen profiteren van de stop-and-go penalty voor Hamilton, waardoor de Brit uiteindelijk als zevende finishte. Bottas kende zelf echter ook geen vlekkeloze middag. Na een slechte start en geklaag over zijn motorstand kon hij nimmer een vuist maken tegen de teams die normaliter in de middenmoot strijden.

“Als team hebben we absoluut een kans gemist”, erkent Bottas. “We begonnen op de eerste rij, we hadden met deze wagen een 1-2 moeten scoren maar het was een gekke race. Ik had pech met andere rijders die voor de safety car en rode vlag hun stop maakten, dus zij passeerden me daardoor. Maar anderen hadden nog meer pech. Het had dus veel slechter kunnen uitpakken. Als ik voorafgaand aan dit weekend aan de leiding in het WK had gestaan, was ik wel tevreden geweest omdat ik dan was uitgelopen op de meeste rivalen. Maar ik ben natuurlijk de jager en ik moet grotere sprongen goed maken als ik mijn titelhoop in leven wil houden. Dit was een gemiste kans. Het had beter gekund maar we gaan door.”

Hamilton leek op weg naar een eenvoudige overwinning totdat hij een stop-and-go penalty kreeg voor het betreden van een gesloten pitstraat. Na de herstart reed de Brit de ene na de andere snelste ronde om uiteindelijk nog als zevende te worden afgevlagd: “Op dit soort dagen leer je het meest want niemand van ons houdt van verliezen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het feit dat ik de rode signalen niet zag maar dat maakte deel uit van een hele reeks zaken die we als team niet perfect gedaan hebben. Schadebeperking.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble