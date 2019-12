Ecclestone en Jordan eensgezind: 'Vettel na 2020 met pensioen'

Het ging Vettel afgelopen seizoen niet heel goed af bij Ferrari. Het vertrouwen in de wagen ontbrak en hij maakte daardoor net als vorig jaar een aantal cruciale fouten en kwam onder vuur te liggen bij de tifosi en de media. De viervoudig wereldkampioen eindigde in het kampioenschap zelfs onder teamgenoot Charles Leclerc, die dit seizoen debuteerde bij het topteam. Op een paar mooie prestaties na was 2019 voor hem dus geen daverend succes te noemen, iets wat hij zelf openlijk toegeeft.

Het is voer voor de speculaties over zijn toekomst bij Ferrari en de Formule 1. De 32-jarige Heppenheimer zei overigens dat veel afhangt van de reglementen in 2021, maar volgens Bernie Ecclestone komt het niet eens zo ver. "Ik zou mijn geld er niet op inzetten", liet hij aan Sport Bild weten. "Ik zie bij hem niet meer dat hij er alles aan wil doen om te winnen." Dat in tegenstelling tot Leclerc: "De jonge Charles doet me erg denken aan Michael Schumacher. Hij straalt ook een klein beetje arrogantie uit en denkt dat hij beter is dan de wagen laat zien. Michael [Schumacher] en Leclerc hebben dit gemeen. Daarom denk ik dat hij een grote kan worden."

Vettel de dupe van transfers in 2021?

Eddie Jordan deelt diezelfde visie. "Vettel zal zich aan het eind van 2020 terugtrekken. Hij kan niet terug naar Red Bull, want Max Verstappen zou hem afdrogen." Een ander team dan Ferrari zit er dus niet in voor de Duitser als het aan Jordan ligt. Vettels enige hoop is om lang genoeg te blijven tot er een plekje bij Mercedes vrijkomt: "Als Mercedes in de F1 blijft, zou hij daar misschien een stoel kunnen vinden. Het is een troostprijs wanneer Lewis [Hamilton] vertrekt."

Want waar zou Hamilton heen gaan in 2021? Volgens Jordan is dat juist naar Ferrari, een idee waarover ook veel geruchten de ronde doen. Ook zijn contract verloopt na afloop van volgend seizoen evenals dat van Verstappen bij Red Bull en vele andere coureurs. Dat er spraakmakende transfers komen is dus niet uitgesloten en volgens Jordan kan Vettel daar wel eens de dupe van worden.