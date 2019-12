Eindrapport McLaren: Afgerekend met de erfenis van Alonso

McLaren in het F1-seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 4

Aantal WK-punten: 145

Beste resultaat: 3e plaats (Brazilië, Carlos Sainz)

Rapportcijfer: 8,3*

Er was een lange tijd dat woorden geen daden werden bij McLaren. De mislukte samenwerking met Honda, de inbreng van personeel en misplaatste arrogantie richting andere partijen. Na tal van tegenvallende jaren was het voor de renstal uit Woking tijd om pas op de plaats te maken. Het boegbeeld van de mislukte jaren bij McLaren, Fernando Alonso, vertrok en dat heeft als een bevrijding gewerkt voor het team. Voor onze zuiderburen is het nog altijd bijzonder jammer dat Stoffel Vandoorne niet beter uit de verf is gekomen, maar met Carlos Sainz en Lando Norris heeft de formatie vers bloed aan boord gehaald. Ook in de managementlaag veranderde het een en ander. CEO Zak Brown bleef, maar kon de focus verleggen van brandjes blussen naar het bouwen aan een stabiel team op sportief en commercieel vlak. Porsche-man Andreas Seidl vertolkt sinds het begin van het seizoen een sleutelrol en de impact van technisch directeur James Key is ook mondjesmaat zichtbaar geworden. Zijn inbreng zal in 2020 en 2021 nog duidelijker worden.

Zo kon er na jaren van misère weer gelachen worden in Woking. Niet in de eerste plaats om de twee sympathieke figuren achter het stuur, die dit jaar het nieuwe komische duo in de Formule 1 vormden (zeker na de scheiding van Verstappen en Ricciardo bij Red Bull). Het leek zowaar op een charmeoffensief. Ook de prestaties van beide heren waren positief te noemen. Sainz wierp zich op als leider binnen het team en presteerde naar behoren, de jonge Norris onderscheidde zich begin dit seizoen al met een paar puike inhaalacties. Hij had nog meer verdiend, maar de technische problemen gooiden meermaals roet in het eten.

McLaren heeft sinds de vorige winter flinke progressie geboekt, dat staat als een paal boven water. Met dezelfde krachtbron reed het Renault (dat pretendeerde het gat richting de topteams te willen dichten) aan alle kanten zoek en werd het comfortabel vierde bij de constructeurs. De vierde plaats is het resultaat van een goede structuur en het terugkeren naar de basis. Met een mooie toekomst in het verschiet – McLaren tekende recent een contract waarmee het in 2021 terugkeert naar motorleverancier Mercedes – kan men weer naar boven kijken. Het is een gigantisch verschil met hoe het team er een jaar geleden voor stond. De successen van weleer zijn nog niet geëvenaard, maar op basis van 2019 mag de McLaren-fan weer hopen op mooie dingen.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 8,5

Filip Cleeren: 7,5

Ronald Vording: 8

Mark Bremer: 8,5