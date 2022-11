De viervoudig wereldkampioen nam in Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. De Duitser gaat meer tijd doorbrengen met zijn familie. Vettel wierp zich de afgelopen jaren op als een voorvechter als het gaat om klimaatverandering. Bij binnenkomst in de Formule 1-paddock in Abu Dhabi droeg Vettel een zwart t-shirt met daarop de wereldbol afgebeeld en de tekst ‘Invitation’ (uitnodiging). In een video op social media gaf Vettel tekst en uitleg over het shirt en hoe hij gemotiveerd raakte om zich in te zetten voor een betere wereld.

“Het is echt een uitnodiging voor mensen om te zien hoeveel invloed wij kunnen hebben”, legt Sebastian Vettel uit in een video op Instagram. Vettel onthulde dat zijn ogen geopend werden voor grotere wereldproblematiek na de geboorte van zijn dochter en het overlijden van zijn schoonvader. “Ik moet toegeven dat ik het nieuws ook niet keek toen ik 20 of 25 was, toen waren er ook al problemen, maar het had geen impact op mij. Ik leefde het leven dat ik wilde: ik had interesse in autosport, ik wilde succes hebben. En toen veranderde er wat. Ik koos er samen met mijn vrouw voor om vader te worden. Op 26-jarige leeftijd kregen we onze eerste dochter, een jaar later kwam onze tweede dochter. Weer een jaar later kreeg mijn schoonvader kanker, anderhalf jaar later overleed hij. Op dat moment werd ik geconfronteerd met mijn toekomst: ik zag mijn kinderen, kon ze voor het eerst vasthouden. En op hetzelfde moment werd ik geconfronteerd met de dood, het eind van een leven. Daardoor begon ik echt te reflecteren en dacht ik na over de toekomst die we voor ons hebben, over de wereld waarin we leven.”

Dat deed hem besluiten actie te ondernemen. “Ik dacht na over hoe ik mijn stem kon gebruiken om zaken aan te kaarten die echt belangrijk zijn voor ons allemaal, voor de wereld en het klimaat. De verandering in de wereld gaat heel rap. We moeten allemaal nadenken over wat we kunnen doen. Ik begon na te denken hoe ik mijn steentje kan bijdragen, misschien ligt hier ook wel een groter deel van de oplossing. Hoe reis ik van race naar race? Het is vanwege de tijd en comfort natuurlijk heel aantrekkelijk om de hele wereld over te reizen met een privéjet, maar daar ben ik mee gestopt. Daar voel ik me goed over. Ik dacht na over mijn voeding: wat ik eet ik? Waar komt het eten vandaan? Waar komt de energie vandaan? Hoe consumeer ik? Welke kleding koop ik? Er is heel veel wat je zelf kunt doen.”

Vettel zag het als een taak voor zichzelf om andere rijders erbij te betrokken en het publiek aan te moedigen om veranderingen door te voeren. “Ik heb ook geprobeerd om met andere coureurs te praten en te benadrukken dat we in een unieke positie zitten om een impact te hebben op het klimaat”, zegt de Duitser. “We staan met de rug tegen de muur, verandering is nodig en we moeten onze acties heroverwegen. We moeten ook denken aan de generaties die na ons komen.”

“We kunnen niet meer wegkijken”, gaat Vettel verder. “We moeten bepaalde dingen veranderen in onze levens en onszelf de vraag stellen, dat heb ik verpakt als een uitnodiging. Wat kunnen we doen? Wat kun jij doen? Het begint met kleine dingen. Het begint met grote dingen, uiteraard. Als coureurs kunnen we mensen inspireren, we hebben impact. Maar elke dag hebben we kans om actie te ondernemen. Of het nu gaat om het oprapen van een stuk plastic, het opruimen van afval als je een wandeling maakt. Het zijn kleine dingen die het verschil maken. Dat is het idee achter dit shirt en het is een uitnodiging om mensen bewust te laten worden dat ze het verschil kunnen maken. Maar ook de coureurs, we hebben voor de toekomst een verantwoordelijkheid om deze wereld beter te maken en de toekomst veilig te stellen.”