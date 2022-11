Max Verstappen op shortlist Sportman van het Jaar

Max Verstappen werd dit seizoen met overmacht voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1. Hij won vijftien races, een record. Verstappen is al twee keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Dit gebeurde in 2016, na zijn eerste overwinning in F1. Vorig jaar won Verstappen de titel ook. Vader Jos nam de prijs toen namens de Red Bull-coureur in ontvangst. Hij staat daarmee op een gedeelde vijfde plek in de lijst met Abe Lenstra, Johan Cruyff, Kees Verkerk en Joop Zoetemelk.

In totaal staan er dertien namen op de shortlist, die uiteindelijk uitgedund zal worden tot drie genomineerden. Naast Verstappen zijn schaatsers Kjeld Nuis en Thomas Krol opgenomen op de lijst. Wielrenner Dylan van Baarle, winnaar van de klassieker Paris-Roubaix, staat op de lijst met collega’s Mathieu van der Poel, Koen Bouwman en Fabio Jakobsen. Uit het baanwielrennen hebben Yoeri Havik, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen de shortlist gehaald. Abdi Nageeye, de eerste Nederlander die een podiumplek haalde in de marathon van New York, staat op de lijst, net als dammer Roel Boomstra en biljarter Dick Jaspers.

De vakjury buigt zich over de shortlist en maakt op een later moment de genomineerden voor de verkiezing bekend. Topsporters mogen dan onderling een stem uitbrengen, die telt voor 50 procent mee. De andere 50 procent komt op het conto van een vakjury.

Het NOS | NOC*NSF Sportgala 2021-2022 vindt plaats op woensdag 22 december.