VIDEO: F1-coureurs krijgen spoedcursus MotoGP van Marc Marquez

Dit weekend vierde Honda Racing in Motegi haar eindejaarsfeest. Tijdens de inmiddels traditionele Thanks Day komen alle disciplines van de Japanse firma samen voor verschillende activiteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van corona gebeurde dit weer voor volle tribunes en met internationale gasten. Zo’n 20.000 toeschouwers zagen hoe Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda demonstraties gaven met hun Formule 1-wagens, Marc Marquez was namens de MotoGP-hoofdmacht Repsol Honda aanwezig om de RC213V de sporen te geven.

Voor Verstappen was het zijn eerste bezoek aan de Thanks Day en ook de eerste kans om plaats te nemen in het zadel van de Honda RC213V waar Marquez in zijn tijd zoveel succes mee had. Inmiddels ligt die succesvolle periode achter de Spanjaard, al zoekt hij samen met zijn team wel naar een manier om terug te komen aan de top. Marquez nam uitgebreid de tijd om zijn merkgenoten uit te leggen wat er allemaal komt kijken bij het rijden van de MotoGP-machine.

Allemaal zaten ze in het zadel van de RC213V, maar zelf een paar rondjes rijden was er niet bij.

Marc Marquez in gesprek met Pierre Gasly en Sergio Perez

Ook Max Verstappen krijgt uitleg over de Honda RC213V