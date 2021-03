Vettel slaat handen ineen met BWT en wisselt naar roze helm

Na zijn vertrek bij Red Bull koos Vettel in zijn jaren bij Ferrari voor een overwegend witte helm, met over de lengte een streep in de kleuren van de Duitse vlag. Voor zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin heeft de viervoudig wereldkampioen vastgehouden aan de overwegend witgekleurde helm, al heeft de Duitse driekleur plaats moeten maken voor drie roze strepen.

Het nieuwe ontwerp heeft Vettel te danken aan een nieuwe deal met BWT, het Oostenrijkse waterzuiveringsbedrijf dat de afgelopen jaren nog als hoofdsponsor verantwoordelijk was voor de roze kleur van de Racing Points. Als onderdeel van een nieuwe deal met Aston Martin is de roze kleur van het Oostenrijkse merk dit jaar nog maar beperkt aanwezig op de nieuwe bolides van het team uit Silverstone. De huiskleur van BWT kleurt echter wel de helm van Vettel, die zich dit jaar als onderdeel van de nieuwe samenwerking als ambassadeur in gaat zetten voor een schonere planeet.

Slokje voor slokje een schonere planeet

De nieuwe sponsordeal met BWT gaat Vettel niet alleen om het financiële gewin. Samen met de coureur lanceert het bedrijf namelijk een nieuwe campagne om wereldwijd schoon drinkwater aan te bieden via tappunten in plaats van plastic flessen. Achterop de nieuwe helm van Vettel valt dan ook te lezen “Change the world, sip by sip” (verander de wereld, slokje voor slokje).

Sebastian Vettel, Aston Martin met zijn helm Photo by: Aston Martin

“De toekomst is belangrijk en we moeten ons best doen om deze planeet te beschermen voor onze kinderen”, licht Vettel zijn nieuwe rol als ambassadeur toe. “We delen allemaal die verantwoordelijkheid. Als we ons verenigen kunnen we daadwerkelijk een verschil maken.”

“Als Formule 1-coureur denk ik dat het juist is om op te staan en over dit onderwerp mijn stem te laten horen. Ik ben dan ook blij dat ik met BWT een partner heb gevonden die dezelfde visie deelt. Door de hoeveelheid plastic afval terug te dringen kunnen we de wereld slokje voor slokje beter maken.”

Vettels samenwerking met BWT valt samen met een nieuw initiatief van de Formule 1, dat vanaf dit jaar het eenmalig gebruik van plastic drinkflessen in de paddock aan banden heeft gelegd. Het overmatig gebruik van plastic flesjes was jarenlang een doorn in het oog van Vettel, die zelf regelmatig rondslingerende flesjes in de paddock verzamelde en in een afvalbak wierp.