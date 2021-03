Formule 1 legt gebruik plastic flessen aan banden

De Formule 1 publiceerde vorig jaar een plan om vanaf 2030 klimaatneutraal te kunnen opereren. Om daarin te slagen wil de Formule 1 vanaf 2025 al volledig af van het gebruik van wegwerpplastic en zorgen dat honderd procent van al het afval wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

Dit jaar zet de sport al een serieuze stap in de goede richting door het gebruik van wegwerpplastic in de paddock tot een minimum te beperken. De koningsklasse heeft vandaag namelijk bekendgemaakt dat Formule 1-personeel vanaf de wintertest in Bahrein komend weekend geen gebruik meer mag maken van plastic drinkflesjes die voor eenmalig gebruik bestemd zijn. Het houdt in dat al het personeel – van de monteurs tot aan de geaccrediteerde media – alleen nog maar gebruik mogen maken van drinkflessen die vaker gebruikt kunnen worden. Om in die missie te slagen zullen er op de circuits meer waterpunten komen waar werknemers hun herbruikbare flesjes bij kunnen vullen.

Voor personeel dat buiten de paddock werkzaam is – zoals camerapersoneel en fotografen naast de baan – zal de Formule 1-organisatie zogenaamde camelbags leveren om ook deze werknemers gedurende de dag van het broodnodige vocht te voorzien.

Gerecyclede paddockpassen

Naast de drinkflessen neemt de Formule 1 ook maatregelen met het gebruik van de plastic passen die toegang bieden tot de paddock. Vanaf dit seizoen zijn alle paddockpassen gemaakt van gerecycled plastic, waarvoor naar schatting zo’n 143.275 plastic flessen zijn gebruikt.

Het nieuws om het gebruik van plastic aan banden te leggen zal vooral Sebastian Vettel als muziek in de oren klinken. De viervoudig wereldkampioen heeft in het verleden al vaker zijn beklag gedaan over het feit dat de Formule 1 te weinig doet voor een beter milieu. Ook ruimde de Duitser in het befaamde ‘vierkantje’ van de media in de paddock regelmatig plastic flessen op die daar door anderen waren achtergelaten.

“Er komen veel mensen naar de races. Het gaat om grote evenementen die veel afval genereren", sprak Vettel in 2019 tegen Motorsport.com. "Zo wordt het meeste drinken geserveerd in plastic bekers en plastic flessen. Daar moeten we vanaf. En we moeten over naar een plasticloze paddock. Zo zijn er genoeg dingen die we kunnen doen. En we zouden de eersten moeten zijn die dit soort dingen doen, niet de laatsten.”