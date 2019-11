Formule 1 wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn

Het plan omhelst maatregelen voor het runnen van de Formule 1-wagens, de operationele kant van de sport en de activiteiten rond een Grand Prix-weekend. Projecten om de ecologische voetafdruk van de sport te verminderen zouden binnenkort al van start gaan. Een eerste stap was de invoering van de hybridemotoren in 2014, die een thermische efficiëntie van zo’n vijftig procent bereiken. Vanaf 2021 moeten brandstofpartners ook brandstof gaan voorzien die voor 20 procent hernieuwbaar is.

Om de voetafdruk van de hele organisatie zelf te verminderen werkt de F1 aan een efficiënter logistiek plan en wil het inzetten op kantoren en faciliteiten die draaien op groene energie. Vanaf 2025 moeten ook alle Grands Prix duurzaam zijn, met onder andere een verbod op plastic dat slechts een keer kan gebruikt worden en betere afvalrecycling. De F1 geeft later op dinsdag meer details vrij over de plannen.

“Weinig mensen weten dat de huidige hybridemotor van de Formule 1 de meest efficiënte motor ter wereld is”, stelt F1 CEO Chase Carey. “We zijn ervan overtuigd dat de F1 een leider kan blijven zijn in de auto-industrie en samen kan werken met de auto- en energiesector om 's wereld eerste klimaatneutrale hybride verbrandingsmotor te ontwikkelen om CO2-uitstoot over de hele wereld te verminderen. We erkennen de kritieke rol die alle organisatie moeten spelen om dit globale probleem aan te pakken. De acties die we vandaag ondernemen zullen onze voetafdruk verkleinen en zullen ervoor zorgen dat we in 2030 klimaatneutraal zijn."